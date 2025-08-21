Graves disturbios: Infantino y Conmebol advierten sobre sanciones a Independiente y Universidad de Chile

El presidente de FIFA se expresó tras los incidentes que obligaron a suspender el partido entre el Rojo y la "U".

Siguen las repercusiones de la barbarie del miércoles por la noche. Gianni Infantino y la Conmebol que encabeza Alejandro Domínguez emitieron diferentes comunicados en los que hacen referencia a lo ocurrido en Avellaneda, donde las barrabravas de Independiente y Universidad de Chile protagonizaron graves incidentes.

La escalada de violencia se inició con hinchas visitantes rompiendo las instalaciones del Rojo y tirando objetos a la parcialidad local. Luego, cuando la mayoría de los fanáticos de la "U" habían sido escoltados afuera del estadio, un grupo de cien barras de Independiente acorraló a unos veinte chilenos y las imágenes de la violencia fueron escalofriantes.

El partido quedó cancelado y lo más probable que es que ambos clubes queden descalificados de la Copa Sudamericana.

Esa conclusión se desprende de las repercusiones de las últimas horas, donde hasta el presidente de FIFA y el organismo que regula el fútbol sudamericano se expresaron públicamente.

Qué publicó Infantino en redes sociales

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires”, inició con una historia en su cuenta de Instagram.

“La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, continuó, repudiando los disturbios entre los hinchas en la tribuna.

Y cerró con un claro pedido desde la FIFA: “Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”.

INFANTINO COMUNICADO

El comunicado de Conmebol

De las palabras de la Confederación Sudamericana de Fútbol también se desprende que habrá fuertes penas.

"En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio.

La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria.

En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Finalmente, la Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse".