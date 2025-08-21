El neuquino Turner logró la medalla de Plata en los Panamericanos Junior

El pibe que representa a la provincia y al país salió segundo en su categoría en levantamiento de pesas y lo festejó con su familia.

Todavía no terminó la participación neuquina en los Juegos Panamericanos Junior y el balance ya es muy bueno. Las buenas actuaciones incluyen medallas y así se dio el caso de Diego Benjamín Turner, que logró la de Plata en levantamiento de pesas, sumando un nuevo registro de crecimiento en su carrera.

En la segunda y última semana del evento que se desarrolla en Asunción y culminará el sábado, Turner fue segundo en la categoría de hasta 79 kilos. Totalizó 290 kilogramos levantados, repartidos en 130 de arranque y 160 de envión.

"Re contento. Hice un arranque de 130, como ya tenía anteriormente, y 160 de envión, que todavía no lo había hecho y fue muy bueno hacerlo acá", comenzó diciendo Diego a Sergio Dovio apenas terminada la competencia.

Turner quedó detrás del ganador del Oro, elpesista cubano Emanuel de la Rosa, quien logró acumular un peso total de 310 kilogramos, finalizando con 140kg en el Arranque y 170 en el Envión. Por otra parte, la presea de bronce fue al cuello del peruano Hidver Silva (261kg).

"Seis de seis es un buen torneo, digamos perfecto. Todavía falta arreglar algunas cosas técnicas pero vamos bien", señaló con humildad el neuquino.

diego turner-pesas- sergio dovio (6)

El año pasado, el joven neuquino fue campeón Panamericano Sub-17 en el certamen que se realizó en Guayaquil (Ecuador), por lo que sigue acumulando logros importantes para su incipiente carrera.

Turner se mostró contento con su paso por Asunción el trato de la gente, "muy cálido el ambiente y si hay que volver, volvemos". Al tiempo que también se mostró feliz de contar con el acompañamiento de su familia: "Gracias a Dios pudieron venir".

DSC_2767 Fotos: Sergio Dovio

En el último turno del jueves, el neuquino Fausto Inostroza y el misionero Marcos González perdieron en semifinales del beach vóley ante Brasil. Tras vencer a El Salvador en el cruce anterior, esta vez fue derrota por un ajustado 23-21 y 22-20 con la dupla Isac/Jonathan.

Este viernes, desde las 17, los argentinos jugarán el partido por la medalla de Bronce.

Otra medalla para Neuquén y la expectativa puesta en Baigorria

Esta fue la tercer medalla de deportistas neuquinos en los Panamericanos Junior, luego de lo que habían hecho Manu Turone con la Plata en BMX y Esteban Silva con el Bronce en tiro con arco. Además, Abril Garzón fue cuarta en el ciclismo de persecución por equipos.

Este viernes, desde las 17, llegará el turno de Giuliana Baigorra, uno de los grandes talentos de la provincia, que competirá en el lanzamiento del martillo, el viernes 22 a las 17 en el estadio de atletismo del Parque Olímpico Paraguayo.