Las mejores fotos de la primera semana en los Panamericanos Junior

Como es habitual, las imágenes son producto de la cobertura de Sergio Dovio en exclusiva para LMNeuquén en Asunción.

Con mucha participación argentina e importante presencia regional en la delegación albiceleste, se desarrollan los Juegos Panamericanos Junior en Asunción.

Desde el lugar de los hechos, la cobertura de Sergio Dovio en exclusiva para LMNeuquén acompaña el desempeño de los deportistas zonales en diferentes disciplinas.

Hasta ahora, Manu Turone obtuvo la medalla de Plata en BMX y Esteban Silva la de Bronce en arquería. Por su parte, Abril Garzón finalizó en el cuarto lugar en ciclismo en pista por equipos.

panamericanos junior sergio dovio (34) Fotos: Sergio Dovio

Además, también hay fotos únicas de otras selecciones nacionales o representantes argentinos en deportes individuales que reflejan el nivel del evento que está apuntado a los y las menores de 23 años.

El certamen comenzó el pasado 9 de agosto y finalizará el 23 del mismo mes.

