Trail de Mariano Moreno: con 9 años, deslumbró en el "Corazón del Neuquén"

Para Cristóbal Quispe y su hijo Tobías Fernando la primera edición del evento deportivo, no se olvidará nunca más. Soldaron lazos familiares para siempre.

La historia de un niño que corrió por las montañas del centro neuquino con su papá el último domingo fue una muestra cabal de un desafío emocionante y sobre todo una oportunidad para ellos de fortalecer el vínculo familiar . Al correr juntos compartieron experiencias y las exigencias del circuito de los 12k de la exitosa primera edición del Trail de Mariano Moreno .

Además apuntalaron esa confianza y comunicación que les permite en la vida diaria superar obstáculos y alcanzar metas. Y es aquí donde la carrera dejó de ser una competencia que promueve la actividad física al aire libre, sino que se transformó en un puente inmejorable para desarrollar la resiliencia y la perseverancia; sobre todo en los más pequeños que vienen construyendo sus primeras “armas” para enfrentar a la vida y al destino.

Este conjunto de emociones y sensaciones las vivieron, en las tierras conocidas como el “Corazón del Neuquén”, Cristóbal Quispe y su hijo Tobías Fernando, de 9 años. El pequeño atleta, oriundo del barrio Cumelén de Neuquén Capital, se animó a recorrer las exigencias del circuito de 12k que comprendió tramos con dificultad alta que atravesó la imponente geografía de montaña del emblemático Cerro Negro y la belleza pre andina de la Laguna La Solitaria.

El regalo del Trail de Mariano Moreno

Al finalizar la carrera se pudo observar la emoción y el orgullo de Cristóbal al hablar de su pequeño hijo atleta al compartir sus logros y experiencias. “La verdad que siento una profunda admiración por la determinación y constancia de mi hijo al enfrentar este enorme desafío de montaña. Como papá lo acompañé durante todo el trayecto para mostrarle mi apoyo y motivación”, expresó entre lágrimas.

Tobías Fernando Quispe

Y ese esfuerzo y sacrificio no fue en vano, ya que Tobías con los resultados finales de la competencia se ubicó en el tercer puesto de su categoría 12k (Caballeros hasta 18 años) con un tiempo de travesía de 01:48:08. A su vez en la posición Género quedó en el lugar 70 y 128 en la posición general. Sin dudas hacer podio fue celebrado por la familia y amigos como una verdadera victoria, ya que fue la primera vez que hacía esta distancia. Antes solo tenía registros en competencias de 6 km.

Su historia

Tobías Fernando Quispe, a pesar de su corta edad ya cuenta con bastante experiencia deportiva y un ejemplar historial en competencias de running y también en el mundo del fútbol. Según contó su mamá del corazón, Patricia Manríquez, el niño forma parte de los entrenamientos del equipo de Atlético Neuquén. Allí juega de arquero (los días lunes, miércoles y viernes) y manifiesta una fuerte admiración por el descomunal “Dibu” Martínez.

Este novel deportista neuquino viene transcurriendo su vida rodeado de amor y de apoyo incondicional de una familia ensamblada, en la cual Cristóbal es el puntal necesario. El progenitor es miembro de la fuerza policial de Neuquén (desde hace 20 años) y con la jerarquía de sargento ayudante cumple servicios en el Departamento de Seguridad Metropolitana.

“Yo hace 10 años que arranqué con este deporte, corriendo de a poco. Primero fueron 5 km y después le fui agregando más distancias. Al tiempo mi hijo me empezó a seguir los pasos. Lo considero algo grandioso, por lo que ahora trato de acompañarlo lo más que pueda”, relató Cristóbal.

Se lamentó también que a veces por cuestiones laborales se complica contar con su presencia. “Siempre vamos a estar como familia en este deporte o en el que él elija para practicar, porque consideramos que la actividad deportiva en los niños es saludable y fomenta en ellos muy buenos valores y justamente es lo que queremos transmitirle a mi hijo Tobías”.

Un éxito

“El Trail de Mariano Moreno llegó para quedarse”, expresó el intendente Javier Huillipan al recibir los resultados de una exitosa participación de 310 atletas en competencia entre hombres y mujeres, muchos de ellos jóvenes y niños.

“Simplemente gracias a todos. Este evento no solo fue una carrera, sino una demostración de comunidad, esfuerzo y pasión”, afirmó el jefe comunal. En este sentido destacó la actuación de Tobías y Cristóbal, como así también de todos aquellos que dejaron en alto el prestigio y el sentido de pertenencia de sus familias, de sus pueblos y de sus running team provenientes de distintas partes de Neuquén y de provincias vecinas.

“Esto hace que nuestra economía local se dinamice, que Mariano Moreno se conozca y se fortalezca la matriz turística. La verdad es que haciendo una simple síntesis hemos ganado por donde miremos porque fundamentalmente nuestro objetivo era que la gente conociera nuestra localidad y que se llevaran una buena impresión para que vuelvan siempre”, apuntó el mandatario municipal.

Aprovechó para dejar un fuerte agradecimiento por su invalorable colaboración a NeuquenTur, a la subsecretaría de Turismo y a la Legislatura, que a través del diputado Gabriel Álamo declaró al Trail como de interés provincial.