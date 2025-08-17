¿Cómo estará el clima en Neuquén y la región en los próximos días?

La AIC anticipa mañanas frías y tardes templadas en la capital provincial, mientras la cordillera espera nevadas y la meseta vientos intensos.

La segunda quincena de agosto el clima se presentará de manera variada en la provincia de Neuquén , mientras algunas regiones tendrán condiciones que anticipan una temprana primavera, en el interior del territorio, el invierno todavía se hace sentir con fuerza.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la ciudad de Neuquén tendrá jornadas con cierta variabilidad climática: el lunes comenzará con temperaturas bajas en la mañana y un paulatino ascenso hacia la tarde, cuando se espera un clima agradable y sin precipitaciones . La mínima por la mañana será de solo 1°C y podría escalar hasta alcanzar los 17°C por la tarde.

El martes, la nubosidad será más notoria y las temperaturas alcanzarán valores cercanos a los 20 grados , aunque con viento moderado del oeste que puede sentirse con más fuerza en las zonas altas del valle. La temperatura más baja se estima que será de 3°C y la máxima de 19°C, mientras que se espera que las ráfagas de viento alcancen los 64 km/h.

ON - Rio Clima Neuquen Emprende (1) Omar Novoa

Para el miércoles, el pronóstico indica un descenso leve en las máximas, con cielos mayormente despejados y condiciones más estables. Aunque la temperatura no superará los 2°C durante la mañana, por la tarde se estima que llegue a los 18°C. En cuanto al viento, se mantendrá durante gran parte de la jornada con ráfagas que rondaran entre los 54 km/h y 63 km/h.

En general, los vecinos de la capital y del Alto Valle tendrán un inicio de semana con mañanas frescas y tardes templadas, un respiro climático en medio del invierno que, de todos modos, no estará exento de variaciones.

ON - Rio Clima Neuquen Emprende (10) Omar Novoa

Región sur: San Martín de los Andes y Villa La Angostura

En la cordillera neuquina, la situación será distinta. La AIC informó que en San Martín de los Andes y Villa La Angostura, el ingreso de un frente frío se hará sentir desde el lunes por la noche y con mayor intensidad a partir del martes.

Se esperan nevadas débiles a moderadas en áreas altas y también posibilidad de lluvias dispersas en las zonas bajas. El miércoles, las condiciones invernales se profundizarán, con precipitaciones persistentes y temperaturas en descenso. Además, los vientos serán más intensos en pasos internacionales y rutas de montaña, lo que obligará a extremar precauciones para quienes deban circular por la zona.

Nevada San Martín de los Andes 27/07/2025 (13) Federico Soto

Región norte: Chos Malal y alrededores

En el norte neuquino, las primeras lluvias y nevadas podrían registrarse ya desde el lunes, aunque de manera aislada. Hacia el martes se prevé la entrada de vientos moderados a fuertes del oeste, que se mantendrán durante buena parte de la semana.

El miércoles será una jornada más invernal, con posibilidad de nevadas ligeras y un marcado descenso en las temperaturas. En localidades como Chos Malal, las máximas quedarán muy por debajo de los valores esperados para agosto, generando condiciones adversas para la circulación en rutas de montaña y caminos rurales.

Chos Malal.jpg

Región centro: Zapala y la meseta

La meseta central, con epicentro en Zapala, tendrá un inicio de semana con incremento en la nubosidad y vientos recurrentes desde el lunes. El martes, se sumará mayor inestabilidad y ráfagas que podrían superar los 60 km/h en sectores abiertos.

Para el miércoles, el pronóstico marca precipitaciones débiles en forma de lluvia o nieve, acompañadas de viento fuerte. Estas condiciones típicas de la región central demandarán precaución para quienes deban transitar la Ruta Nacional 40 o caminos provinciales cercanos.

POLICIA ZAPALA.jpeg

Para los viajeros y transportistas se recomienda:

Evitar la circulación nocturna en rutas de montaña.

Portar cadenas obligatorias en zonas cordilleranas.

Conducir con precaución ante la presencia de nieve, hielo o viento blanco.

En Neuquén capital, en tanto, los próximos días se presentarán más estables, con mañanas frescas, tardes templadas y un cielo que oscilará entre la nubosidad parcial y el sol pleno.

Con este panorama, la provincia de Neuquén tendrá tres jornadas contrastantes: tranquilidad y temperaturas agradables en la capital, pero clima riguroso en cordillera y meseta, donde el invierno aún se hace sentir con fuerza.