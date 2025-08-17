Más de 2000 chicos celebraron la niñez con música, teatro, juegos y talleres creativos

Entre juegos, música, espectáculos y talleres creativos, más de 2000 peques celebraron la niñez con sus familias en el Gigante del Este , el polideportivo del barrio Provincias Unidas que abrió las puertas el domingo para cumplirles el sueño.

Con más de cien personas trabajando en la organización , la Municipalidad puso el alma junto con la comisión vecinal para que la jornada fuera perfecta. Y así salió, desde el principio al final los pibes lucieron una sonrisa pintada en el rostro.

A las 15 arrancaron las actividades y ya para esa hora había un millar de niños que tenía para elegir integrarse a carreras de sacos, jugar ajedrez o fútbol, desplegar actividades de arte o vivir historias teatralizadas, entre tantas opciones.

Día de las Infancias Neuquén (7)

Sobre el final hubo una gran merienda compartida, “centralizamos la celebración en el Gigante del Este porque es un lugar emblemático que congrega a niños y adolescentes con muchísimas actividades. No tuvimos que hacer casi difusión porque ellos se encargan de hacerlo de boca en boca. El resultado está a la vista”, expresó la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti.

“Nos acompaña el Centro de Veteranos de Malvinas, y, por supuesto, Jaime (Vallejos) coronará el día con el sorteo de bicicletas para los niños, así que muy contentos”, destacó.

Día de las Infancias Neuquén (6)

Jaime Vallejos es el presidente del barrio Provincias Unidas, quien no ocultó la alegría por el éxito de la jornada: “Estamos muy contentos porque hay muchos chicos, tanto de nuestro barrio como de muchos otros de la ciudad. Por eso quiero agradecer el apoyo al intendente Mariano Gaido, a De Giovanetti, a María Pasqualini (Jefa de Gabinete), a Mauricio Serenelli (secretario de Vinculación Estratégica) y a todos los que están trabajando desde muy temprano para que esto salga tan bien”. “En la vida real suceden cosas más sorprendentes que las que uno se puede imaginar”, concluyó agradecido.

Día de las Infancias Neuquén (1)

Día de las Infancias Neuquén (5)

Día de las Infancias Neuquén (4)

Día de las Infancias Neuquén (3)