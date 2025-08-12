El BPN lanzó promociones y descuentos para la Semana de la Niñez

El Banco Provincia del Neuquén anunció cuotas sin interés en más de 1200 comercios hasta el sábado 16 de agosto en rubros infantiles.

El domingo 17 de agosto, niños y niñas festejarán su día y el Banco Provincia del Neuquén (BPN) anunció una promoción para esta fecha tan especial. Durante toda esta semana habrá cuotas sin interés en más de 1200 comercios de la provincia dedicados al rubro.

Semana de la Niñez es la promoción de BPN que abarca desde el lunes 11 al sábado 16 de agosto. Durante toda esa semana habrá hasta 6 cuotas sin interés abonando con la tarjeta Confiable BPN y también hasta 3 cuotas sin interés en el caso de pagar con las tarjetas Visa o MasterCard emitidas por el banco.

En esta ocasión son más de 1200 comercios adheridos al Club de Beneficios los que participan de la promoción. Los rubros que abarcan son indumentaria infantil, calzado infantil, electrónica y computación, telefonía, jugueterías, librerías, deportes y bicicleterías.

La promoción aplica a comercios de Neuquén y Río Negro, que sean parte del Club de Beneficios, en los rubros mencionados. Los comercios que participan este año pueden consultarse en la web del banco www.bpn.com.ar accediendo a la sección «Club de Beneficios». Allí se puede consultar la información necesaria sobre esta promoción y las últimas que BPN tiene vigentes.

Desde la entidad bancaria convocaron a aquellos que todavía no tengan sus tarjetas BPN, a tramitarlas en cualquier sucursal del banco o también solicitarlas desde el sitio web www.bpn.com.ar y aprovechar todas las promociones que el banco ofrece.

Resguardo con las estafas

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) emprendió tiempo atrás una campaña para reforzarle a los clientes las medidas de ciberseguridad que deben tomar a la hora de realizar transacciones online y así evitar ser estafados.

Ante la proliferación de múltiples sitios web falsos, desde el BPN recomendaron mantenerse alerta cuando tengan que realizar alguna comercialización online en el marco de la campaña “Neuquén Cibersegura”.

Señalaron desde la entidad bancaria que se detectaron sitios falsos vinculados a la modalidad de estafa “phishing”, las cuales se encuentran siendo analizadas, procediendo con el protocolo y los pasos habituales de investigación y denuncia que conllevan estos casos.

Explicaron que “las estafas bajo modalidad “phishing”, buscan interceptar información privada mediante la creación de sitios que simulan ser oficiales, o también mediante programas informáticos instalados en computadoras de uso público”.

Indicaron que para evitar este tipo de estafa “phishing”, se deberá estar sumamente atentos dado que es importante asegurarse de realizar transacciones online en sitios oficiales y dispositivos electrónicos personales, evitando el uso de computadoras o teléfonos celulares compartidos.

Este tipo de maniobras se vieron incrementadas en todos los ámbitos, principalmente luego de la pandemia y también apoyadas en el crecimiento de las operaciones mediante canales digitales.

Por este motivo, el banco recuerda a sus clientes ingresar únicamente en sitios oficiales, y nunca brindar claves personales de homebanking, token, ni de ningún tipo, además de evitar ser guiado telefónicamente por alguien desconocido que solicite dichas claves.

Se recuerda también que el Banco Provincia del Neuquén participa activamente junto a la Policía del Neuquén y el Gobierno provincial en erradicar este tipo de situaciones y crear una educación digital ciudadana, en el marco de la lucha contra el ciberdelito.

Para más información se puede consultar el sitio web https://neuquencibersegura.gob.ar donde se explica sobre distintos tipos de delitos y amenazas digitales, así como tips para evitarlos y navegar de forma segura