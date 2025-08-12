Día de las infancias: precios de las jugueterías neuquinas vs. internet, ¿qué conviene?

Este domingo los más chicos de las familias esperan recibir regalos para festejar su día. Desde Labubus hasta muñecas sorpresas son los más buscados.

Cuáles son las opciones de regalo para el día de las Infancias

Este domingo se festejará el Día de las Infancias , una de las jornadas más esperadas por los más chicos de las familias y para la que en muchos casos los preparativos comienzan varios días antes. Ante el boom de nuevos juguetes virales y el incremento de los precios de los tradicionales, la primera duda es si comprarlos en las jugueterías neuquinas o hacerlo por internet. Acá te mostramos las diferencias de precios y las opciones más esperadas.

En una recorrida por jugueterías capitalinas, LMNeuquén recopiló que entre los juguetes más buscados están los muñecos Labubus, muchas opciones de peluches o muñecas sorpresas y también slime en todas sus medidas y formatos, que por cierto es lo más barato de las jugueterías.

"La verdad que está costando un poco las ventas, más que nada por la situación económica, pero la gente sigue viniendo animada a comprar para los chicos. Entonces, por más de que cueste un poco, se sigue vendiendo bastante bien", contó Julieta Mora, vendedora en el Niño Feliz.

SFP Jugueterias dia del niño (10) Sebastián Fariña Petersen

La vendedora contó que siempre "buscan lo que está de moda" en primera instancia y también los juguetes tradicionales como autos a radio control, muñecas y pelotas.

Día de las Infancias: los precios

En la Juguetería del Niño Feliz los precios de los muñecos Labubus, que son como llaveros, rondan en los 24.900 pesos; y 39.900 pesos las más grandes con ropa, dependiendo del modelo. En la Juguetería El Mundo Importado de la Avenida Olascoaga se consiguen a 30.000 pesos. Este lunes, en la esquina de Olascoaga y Mitre, un capibara gigante vendía el mismo muñeco a 20.000 pesos.

Ese mismo producto por internet arranca en los 9.000 pesos los llaveros, mientras que los más grandes salen entre 20.000 a 30.000 pesos.

Otros productos muy buscados son los sorpresa. Hay un peluche que viene en un huevo que se llama Rainbocorns que en Neuquén se consigue a 119.000 pesos, contra 66.000 pesos en internet.

SFP Jugueterias dia del niño (5) Sebastián Fariña Petersen

En el Niño Feliz había muñecas LOL a 149.900 pesos, mientras que la misma por internet tiene un costo de 85.000 pesos.

Hugo Martiñones, del Mundo Importado, resumió en tres los juguetes más buscados para este Día de las Infancias: el primero es Labubu, luego los muñecos de Tralalero Tralalá y el juego de mesa Basta.

Los muñecos de Tralalero Tralalá están entre 20 y 25 mil pesos. Y el juego de mesa viral a 39 mil pesos.

SFP Jugueterias dia del niño (11) Sebastián Fariña Petersen

Estos juguetes virales en internet se encuentran en los 8 mil pesos, en tanto que el juego Basta se consigue en 20 mil, más 10 mil de envío, llega a 30 mil pesos.

"Es todo muy parejo, los capibaras se están vendiendo, los personajes de televisión siempre son los básicos. Y después en general, un poco de cada cosa. Los autitos a control remoto, y un básico de siempre, las pelotas", contó el juguetero.

SFP Jugueterias dia del niño (12) Los juguetes de Tralalero Tralalá. Sebastián Fariña Petersen

En ese comercio se venden los peluches entre 15 mil y 20 mil pesos, aunque también hay gigantes a 120 mil.

"Por lo general, todo lo que es sorpresa le suele llamar bastante la atención. Y se ve mucho en redes sociales y los chicos lo conocen de ahí, de las propagandas. Y les da curiosidad saber qué hay adentro", describió la vendedora, quien contó además que se trata de juguetes interactivos donde por ejemplo el niño tiene que dar cariño a un huevo para que se vaya abriendo y tienen sonidos y luces.

"Y eso también está bastante bueno por el hecho de que también nos aleja un poco de las pantallas, cosas así interactivas son lo que puede llegar a reemplazar el uso de las pantallas para que puedan seguir con el uso de los juguetes como cualquier niño debería", consideró.

Los juguetes tradicionales también suelen ser una opción. Por ejemplo, las Barbies más económicas arrancan desde los 19.900 pesos.

SFP Jugueterias dia del niño (16) Muñecos Labubus. Sebastián Fariña Petersen

Competencia

"Hay una competencia silenciosa con Mercado Libre, así le llamamos nosotros. No la vemos, pero está. Yo soy juguetero hace más de 30 años y hoy los supermercados también traen juguetes, hoy fui a la farmacia, y también había juguetes, que antiguamente no tenían y Mercado Libre que es una competencia que uno no la puede palpar, pero está", describió Martiñones.

SFP Jugueterias dia del niño (7) Sebastián Fariña Petersen

Con respecto a la competencia que representan las ventas por internet, la vendedora de El Niño Feliz dijo si bien hay clientes que expresan que en Mercado Libre algunos juguetes salen más baratos, prefieren igual acercarse al local y ver antes de comprar.

"Hay gente que te dice que les conviene más por Mercado Libre, otros que no tanto, porque si bien lo conseguís a menor precio en algunos casos, el tema es que mucha gente opta por venir acá por el hecho de que ya pueden ver el producto, uno le puede mostrar bien todo lo que hace, cómo se arma, si son cosas de encastre. Hay gente que se suele quejar bastante, acá también les ofrecemos varios medios de pago", afirmó la vendedora, quien contó que ofrecen tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito y descuentos en efectivo.