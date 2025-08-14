El Gobierno anunció un aumento salarial a universitarios y Conadu lo desmintió

En medio de un paro nacional, el personal de las universidades públicas recibirán un incrementos en los meses de septiembre y noviembre. De cuánto será.

El Gobierno Nacional anunció un aumento salarial para docentes y no docentes universitarios . Esto se da en un contexto de paro nacional universitario que tendrá medidas durante un mes.

“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, informa que se ha determinado establecer un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las Universidades nacionales entre septiembre y noviembre (con los salarios del mes de agosto se percibirá 3,95%)”, indica el texto difundido por la cartera que conduce Sandra Pettovello.

Además, se aclaró que el personal no docente percibirá sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo , mientras que “para el personal docente, las dedicaciones exclusivas percibirán la suma fija excepcional de $25.000 por cargo, quedando asignado de forma proporcional al resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios”.

image

Los detalles del paro de docentes universitarios

Desde este lunes, con la consigna “basta de salarios debajo de la línea de pobreza”, docentes universitarios de todo el país paran. En algunas instituciones, la medida dura esta semana completa y luego tres semanas consecutivas de paros de 48 horas con días rotativos. Esto durará hasta el 5 de septiembre.

“Con docentes y no docentes bajo la línea de la pobreza, no hay universidad posible”, señalaba una de las principales consignas impulsadas por la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU), que definió la medida más de una semana antes, en un plenario que contó con la participación de 25 organizaciones gremiales de todo el país.

Desde la Conadu desmintieron el aumento y aclararon que se trata de un acuerdo firmado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

image

Su Secretario General, Carlos De Feo, explicó en diálogo con Ámbito que el acuerdo firmado con UPCN contempla "1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, siempre por debajo de la inflación en el periodo". "Como a los universitarios no nos pagaron los meses de junio y julio, en agosto vamos a cobrar el retroactivo. De ahí surge ese 3,95%", agregó.

Además, detalló que lo único que cambió ahora es "el bono de 25 mil pesos por única vez solo para quienes cubren 40 horas en la universidad y porcentual a las deicaciones menores, en 20 horas semanales, el bono será de $12.500 y en 10 horas el bono será de $6250"

"Esto es lo único que están ofreciendo. Ningún aumento”, manifestó De Feo.

image

Capital Humano hizo un recorrido de los aumentos durante su gestión

Este miércoles, con el anuncio del aumento, el Gobierno destacó que desde el inicio de su gestión se fortalecieron “las transferencias a las Universidades nacionales, consolidando una política orientada a garantizar su funcionamiento y desarrollo”.

“En 2024, además, se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias”, se resaltó.

Además, según los números difundidos por Capital Humano, se recordó que “en gastos de funcionamiento, durante todo el 2023 y pese a la inflación registrada ese año, el gobierno de Alberto Fernández no aplicó ninguna actualización”, mientras que “desde diciembre de 2023, la actual gestión dispuso un aumento extraordinario que acumuló un 345%”.

“En materia de salarios, las actualizaciones siguieron la pauta definida para el personal de la Administración Pública Nacional. En diciembre de 2023, los gremios universitarios habían acordado con el gobierno anterior una paritaria del 0% para febrero, en un gesto que expresaba la expectativa de que el candidato Sergio Massa resultara electo. Tras esa situación, el Gobierno nacional se comprometió a equiparar los haberes con la pauta del resto de los empleados estatales. En octubre de 2024, incluso, se ofreció un aumento del 6,8 %, que fue rechazado por las organizaciones sindicales y que igualmente se mantuvo. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, el incremento acumulado alcanzó el 111%“, expusieron desde el Estado.

“De manera diferenciada, los hospitales universitarios recibieron un aumento del 246% en la función salud, que pasó de $14.403.479.661 en 2023 a $49.840.264.997 en 2024. En 2025, además de mantener el mismo crédito asignado en 2024, se dispuso una partida especial de $33.000 millones destinada a los hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires, reforzando su capacidad de atención médica y el desarrollo de las funciones de docencia e investigación”, subrayaron.