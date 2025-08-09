Neuquén Emprende en 13 imágenes: Mes de las Infancias

Gran concurrencia al Parque Jaime de Nevares durante este sábado donde más de 180 emprendedores ofrecieron sus productos. Sigue este domingo.

Regresó Neuquén Emprende este sábado, bajo un clima ideal, y con una propuesta especial enmarcada en el Mes de las Infancias. Este domingo continuará el evento a partir de las 13 en el Pasque Jaime de Nevares.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que la jornada inaugural sorprendió por la inmediata respuesta del público: “Terminamos de armar y enseguida empezó a llegar la gente. Teníamos la expectativa de que, al ser el arranque, el público tardara en acercarse, pero no fue así. Hoy está todo completo ”.

La jornada reunió a más de 170 emprendedores, muchos de ellos compartiendo stands, lo que para Pasqualini refleja el espíritu de comunidad que caracteriza al evento: “Logramos que Neuquén Emprende sea una comunidad”.

Continuará este domingo

La feria también se desarrollará mañana con una amplia variedad de rubros y una propuesta gastronómica de la mano de Confluencia de Sabores, música en vivo, actividades recreativas y espectáculos para toda la familia

En cuanto a los horarios, Pasqualini bromeó diciendo que “tenemos un problemita de matemáticas, porque decimos con Mariano (Gaido) que es hasta las 18, lo cual para nosotros es sinónimo de 20”. Aunque estaba previsto finalizar a las 18:30, el clima agradable permitió extender la actividad hasta las 20 horas. El mismo horario se mantendrá mañana a partir de las 13, cuando se espera una temperatura aún más alta.

“Estamos muy felices por la repercusión que tuvo, por cómo se volcó la ciudadanía. Están las familias completas, así que no podemos pedir más”, concluyó Pasqualini.

