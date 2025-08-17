Escándalo: Almagro le hizo un gol a Atlanta en la última del partido, pero se lo anularon dos veces

El tanto le servía al Tricolor para escaparse de la zona roja, pero el árbitro desestimó su decisión de convalidar el tanto hasta en dos oportunidades.

La Primera Nacional volvió a ser protagonista de un escándalo a pocas jornadas de su finalización: en esta oportunidad, el hecho polémico tuvo lugar durante el compromiso entre Almagro y Atlanta , uno de los animadores de la zona A. Si bien el encuentro acabó sin tantos, lo cierto es que la tensión se volvió palpable sobre el final, cuando el árbitro Franco Acita anuló un gol insólito .

Thiago López lanzó un centro que se desvió en el camino por un hombre del Bohemio. En principio, Patricio Cucchi, que había partido en posición adelantada, cabeceó para facilitar la aparición de Axel Rodríguez , quien empujó el balón abajo del arco para estampar el 1-0 para el local. Pese a que tanto los futbolistas como los hinchas presentes en el estadio en José Ingenieros celebraron a lo grande, el línea Mario Bardina sancionó fuera de juego .

Por lo pronto, todo parecía indicar que el juez estaba en lo cierto, ya que el artillero tenía el cuerpo inclinado por delante del último defensor. Aún así, el encargado de impartir justicia se acercó para charlar con su colega y, luego de algunas palabras, marcó el centro del campo de juego . A esas alturas, la incertidumbre era total, pero el Tricolor creyó que la conquista había valido y festejó una vez más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/garcialuciano27/status/1957189103826444664&partner=&hide_thread=false Lo que acaba de pasar en Almagro-Atlanta no lo vi nunca. Gol agónico de Almagro, el línea levantó la bandera, el árbitro cobró gol igual, se desmadró todo y terminó volviendo todo atrás: respaldó al línea y cobró offside. pic.twitter.com/fLR6U1rZFD — Luciano García (@garcialuciano27) August 17, 2025

De hecho, la situación provocó una trifulca entre los jugadores de ambos equipos y tuvo que interceder la cuarta, Laura Fortunato, para que la gresca no pasara a mayores. Finalmente, los del cuadro de Villa Crespo advirtieron que la bandera se había levantado en medio de la acción y que aquella maniobra los desconcertó: el acalorado reclamo derivó en la expulsión de Nicolás Previtali.

El entrenador Luis García también se ganó la tarjeta roja, debido a su efusividad y los insultos contra el colegiado. Acita tuvo que dialogar otra vez con los líneas y Bardina reconoció que había alzado la bandera, por lo que diez minutos después se señaló el offside. Con ese resultado, la visita escaló a la segunda posición del grupo y el anfitrión no pudo escaparse de los puestos de descenso, aunque por el momento mantiene la categoría.

La increíble explicación de la jueza asistente

"Lo que me dijo la asistente es que lo anuló porque vio que fue offside, pero el árbitro interpreta que la peina uno de ellos, como todos interpretamos. La peina uno de ellos y habilita, porque sale habilitado. Termina siendo gol. No sé cuál fue el punto de vista para cobrarlo, ni ellos me pueden decir. Hay cosas que se tienen que rever, no puede quedar así", se quejó Ángel González, volante de Almagro, perjudicado por la decisión.