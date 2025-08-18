Sonríe Miguel Russo: qué dijo el entrenador de Boca tras volver a la victoria y romper la racha negativa

Russo se mostró feliz den conferencia de prensa por la victoria de Boca tras 12 encuentros sin lograrlo, la racha más larga en la historia del club

Después de mucho tiempo el hincha de Boca comenzó la semana feliz por la victoria de su equipo que tanto se le venía negando en medio de un rendimiento deportivo que está en tela de juicio por el mundo futbolero. Es que tras 12 partidos sin cosechar los tres puntos, el xeneize se llevó una goleada por 3-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza .

La alegría del equipo fue total como también el desahogo de quienes integran el plantel. Así lo dejó expreso el entrenador Miguel Ángel Russo durante la conferencia de prensa tras la victoria: “Estos triunfo se valoran de una manera inteligente . Esto suma mucho a nivel de grupo para buscar siempre lo mejor. El grupo está contento y feliz, lo necesitaban algo. Ahora, hay que seguir trabajando”.

Por la otra parte el entrenador destacó el rendimiento de sus dirigidos: “ Boca tiene un plantel fuerte y grande. Habrá que elegir cada partido a los mejores que están y lo que necesitamos. Muchos preguntaron porque venían todos, y antes era siempre así. El grupo está, hay que fortalecerlo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tato_Aguilera/status/1957262464296341822&partner=&hide_thread=false “Los jugadores están muy felices. El grupo necesitaba algo así. Vinieron todos porque antes viajábamos todos a todos los lugares y es muy bueno”. Miguel Russo en conferencia. pic.twitter.com/4oQm8qLdec — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) August 18, 2025

Sumado a su relato reveló por qué viajó todo el plantel, hasta los jugadores lesionados, a Mendoza: “Siempre tienen que venir todos a los lugares y eso es muy bueno. Eleva el nivel y la competencia. Vamos recuperando jugadores y la forma que necesita un club como Boca”.

Luego Russo confesó si esta victoria es una muestra de confianza para él: “No lo veo así. Nosotros estamos bien, venimos hablando mucho con el grupo. Hablamos de lo bueno, de lo malo. Marco las líneas, las formas de trabajo para que compitan al alto nivel. Esto es Boca, me tocó siempre tener un equipo competitivo”.

“Enfrentamos a un rival muy competitivo y que le tengo respeto. Tenemos que seguir entrenando para estar preparados para el nivel que tiene el torneo. Ahora vendrá un partido difícil ante Banfield de local”, reveló el entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957251112722903170&partner=&hide_thread=false ¡¡PUÑOS APRETADOS DE MIGUELO!! Russo DISFRUTÓ del 3-0 de Boca ante Independiente Rivadavia de la mano de Velasco.



#SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sO9kfm3315 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025

Alan Velasco, otro que cortó una larga racha

Alan Velasco se desahogó con un grito de gol que seguramente durará más de lo registrado dentro del campo de juego y se mantendrá por días reflejado en una sonrisa de par. Su primer tanto en Boca llegó este domingo en la victoria 3-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza que le puso fin a la racha histórica de 12 partidos sin lograr los tres puntos en un encuentro que se convirtió en la más extensa en la historia del club.

Más allá de la deseada victoria a nivel grupal, Velasco tuvo su recompensa en el partido tras ingresar desde el banco de suplentes luego de haber atravesado un complejo período en el club donde hasta fue silbado en La Bombonera luego del penal fallado ante Alianza Lima en el repechaje de la Copa Libertadores.

A los 73 minutos de partido el entrenador Miguel Ángel Russo decidió mandar al campo de juego al habilidoso enganche surgido en Independiente que aún no hizo pie en el equipo pero que buscará consolidarse con el tanto como punto de partida. En el cierre del partido, precisamente a los 90 minutos, Alan corrió libre por la izquierda en una contra, recibió la habilitación de su compañero Milton Giménez para definir de zurda y, en complicidad con el arquero rival, anotar el primer tanto en Boca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957250949849711005&partner=&hide_thread=false ¡¡¡Y ES GOLEADA!!! Alan Velasco pone el 3-0 de Boca ante Independiente Rivadavia para que el Xeneize vuelva a ganar.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AJCQqNvetl — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025

Rápidamente festejó su gol con lágrimas en los ojos como también el abrazo de sus compañeros. Incluso aquellos que permanecían en el banco de suplentes se pusieron de pie y aplaudieron al jugador tras convertir casi siete meses después de vestirse con la azul y oro.