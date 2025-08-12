Una buena: dos jugadores de Boca sorprendieron en el entrenamiento y aliviaron a Russo

En medio de las turbulencias que el mundo Boca intenta atravesar pero todavía no encuentra la forma, el entrenador Miguel Ángel Russo recibió dos buenas noticias esta semana en los entrenamientos preparatorios para el duelo del equipo que tendrá el domingo contra Independiente Rivadavia de Mendoza.

Es que en la práctica del lunes volvió a contar con dos piezas claves en el armado como son Nicolás Figal (molestia en una cicatriz de un desgarro antigüo) y Ayrton Costa luego de sufrir lesiones que lo marginaron por largo tiempo de las canchas. Volvieron a probar futbolísticamente durante 45 minutos, respondieron bien y estiman en la institución que podrán jugar el próximo partido.

Ambos jugadores son considerados por el entrenador ya que fue la dupla central que jugó frente al Benfica en el debut del Mundial de Clubes, pero que no pudo contar ya que Costa sufrió un desgarro en el bíceps femoral y Figal fue expulsado. Otro de los jugadores que empieza a ponerse a punto es el español Ander Herrera que hace veinte días sufrió su quinto desgarro desde su arribo al club de La Ribera en enero.

Costa-Figal

Tremendo: el catastrófico récord que logró Miguel Ángel Russo en Boca

El flojo presente de Boca no tiene precedentes en la última década y las estadísticas así lo marcan: luego del empate 1-1 ante Racing en La Bombonera, los hinchas estallaron de bronca y se expresaron tanto en la cancha como en las redes sociales. Uno de los principales apuntados, más allá de que la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme está en el foco de la discusión, es Miguel Ángel Russo, que todavía no pudo ganar desde que asumió.

Russo, el DT con peor arranque en la historia de Boca

El estratega, que atraviesa su tercer ciclo al frente del elenco azul y oro, perdió cinco partidos y empató tres en los ocho que dirigió entre el Mundial de Clubes, la Copa Argentina y el Torneo Clausura. Si bien comenzó con buen pie en el certamen internacional y compitió de igual a igual tanto con Benfica como con el Bayern Munich, la caída libre tuvo lugar a partir de la insólita igualdad con el Auckland City de Nueva Zelanda, un conjunto semi-amateur.

RECORD NEGATIVO

Russo es el PRIMER DT que no consigue triunfos en sus primeros 8 partidos como DT de #Boca (en un ciclo)

Superó a Mario Zanabria, quien no pudo ganar ninguno de los primeros 7 en 1984.



Russo es el PRIMER DT que no consigue triunfos en sus primeros 8 partidos como DT de #Boca (en un ciclo)



— Gastón Trucco (@gastontr16) August 9, 2025

La falta de gol del Xeneize es otro problema preocupante, ya que en ese lapso convirtió tan solo 6 y le hicieron 10. Si se le añaden los encuentros correspondientes a su etapa anterior al frente del cuadro de La Ribera, entre 2020 y 2021, ya acumula 16 compromisos sin encontrar el triunfo. Ocurre que, justo antes de ser despedido por una derrota ante Estudiantes de La Plata, llevaba siete igualdades y una caída de manera consecutiva.

Cuándo fue el último triunfo de Russo dirigiendo a Boca

Así, el orientador es dueño de un récord nefasto con la institución cuya sede es Brandsen 805: tiene el peor arranque de un DT en toda la historia, superando a Mario Zanabria -fue interino y lo echaron en 1984-. Por detrás aparecen Renato Cesarini y Carlos Aimar, con cinco cotejos sin sumar de a tres. En total, Miguelo cosecha 12 empates y cuatro traspiés: la última vez que celebró al borde de la línea de cal con el equipo al que supo sacar campeón de la Copa Libertadores fue en 2021, cuando goleó 3-0 a The Strongest en casa.

Miguel Ángel Russo SUSPENDIÓ la conferencia de prensa porque se QUEDÓ SIN VOZ.



— JS (@juegosimple__) August 9, 2025

Los rumores sobre una eventual salida comenzaron a surgir luego del 1-0 en contra frente a Huracán: se mencionaron una serie de problemas de salud y hasta la intervención del presidente en el armado del 11 titular. Lo cierto es que el momento institucional no acompaña, con la disolución del Consejo de Fútbol, los escándalos del Chanchi Riquelme y las quejas de los fanáticos, enojados como nunca con su máximo ídolo.