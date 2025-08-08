El secretario general de Boca defendió al Chanchi Riquelme: "Cerebro total de todo"

Boca atraviesa un mal momento futbolístico que viene de larga data y su dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme , es muy criticada. Uno de los dirigentes más importantes de la gestión es el secretario general Ricardo Rosica , quien realizó declaraciones a un canal de streaming en las últimas horas y sorprendió con varias frases.

En diálogo con AZZ, el directivo xeneize repudió a los periodistas y medios que atacan personalmente a quienes hoy ocupan cargos en la institución y defendió al Chanchi Riquelme , hermano del presidente, que es uno de los apuntados por las críticas.

Consultado sobre las tareas que Cristian Riquelme desarrolla en la institución, el secretario general lanzó: " Se ocupa de las obras del club, cerebro total de todo, tiene gran sentido de la estética y se le ocurren muchas cosas que tienen que ver con las obras y el día a día del club, es una persona muy importante, lamentablemente demonizado y estigmatizado, una cosa de locos, porque esta ferocidad de las nuevas reglas de las redes obvian que uno tiene familia ".

Para Rosica, las críticas a la gestión que integra son malintencionadas y las acusaciones formales, un ataque sistemático.

"Tuvimos que soportar una causa judicial. El hermano de Román, tan criticado, es uno de los que más trabaja codo a codo todos los días, es un socio de Boca que ama tanto al club como todos nosotros, tuvo que soportar operaciones feroces, feroces, ya sabemos toda la historia que todo el mundo sabe...", afirmó.

Hace algunos días, también circuló en redes sociales que el hermano de Riquelme habría tenido relaciones sexuales con una mujer en las instalaciones del club y que él le daba entradas. La versión se viralizó pero no hay ningún elemento probatorio que la compruebe.

"Él es un nexo entre el presidente, porque él está abocado al 100% en la parte futbolística, y obviamente nos juntamos todo el tiempo con todos los miembros de la Comisión Directiva, el presidente da las directivas, y Cristian está codo a codo trabajando con nosotros y conmigo fundamentalmente, todo el tiempo, es nuestro canal directo con el presidente", agregó.

No es el peor momento de la historia de Boca

La severa crisis de Boca es futbolística, no institucional. Las malas decisiones que han tomado Riquelme y compañía con el equipo profesional y los distintos cuerpos técnicos no implican que el club esté en peligro.

"Hemos soportado escuchar que Riquelme es el peor presidente de la historia. Acá se pintaron camisetas con fibrón en momentos dolorosos. Hoy el club está posicionado económica y financieramente como el mejor de Argentina. A veces fallamos nosotros que no comunicamos estas cosas y la gente se queda con la campana de los que no nos quieren, que no son hinchas de Boca", subrayó Rosica.

"Nuestro balance está en la web y lo puede ver cualquier socio e hincha de Boca. Tenemos un superávit de 50 millones de dólares y estamos preparando uno que lo supera ampliamente. La Bombonera está cada vez más linda, protegida y cuidada, haremos ascensores para que la gente llegue a la tercer bandeja, y todo es parte de su ampliación. Luego, faltará la frutillita del postre que es poder llevarla a más de 20.000 lugares nuevos", añadió el dirigente.