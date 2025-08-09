Estallaron las redes: los mejores memes del empate entre Boca y Racing en el clásico

Los hinchas del elenco xeneize no pudieron evitar criticar el paupérrimo presente del equipo, que ya acumula 12 compromisos sin victorias entre todas las competiciones.

Boca apenas pudo rescatar un empate ante Racing en La Bombonera y no levanta cabeza: ya acumula 12 compromisos sin ganar entre todas las competiciones, en medio de una crisis institucional y futbolística más que compleja. Si bien la pegada de Leandro Paredes y un testazo de Milton Giménez salvaron al Xeneize de otra derrota segura, lo cierto es que los hinchas del elenco azul y oro expresaron su enojo a través de las redes sociales .

En principio, los fanáticos pusieron el foco en la figura de Juan Román Riquelme , indiscutido ídolo de la institución por su excelsa carrera como futbolista, pero muy cuestionado a raíz de su gestión como presidente. El mandamás apareció ante las cámaras celebrando de manera efusiva la igualdad contra la Academia e incluso esbozando una sonrisa por el envío aéreo teledirigido del campeón del mundo, que acabó con el 1-1 .

Los seguidores del cuadro de La Ribera no solo remarcaron que el equipo no pudo disputar la actual edición de la Copa Libertadores , sino que remarcaron que no sumó de a tres desde el regreso de Miguel Ángel Russo y que el juego colectivo todavía sigue siendo una cuenta pendiente. De hecho, hasta el momento el conjunto porteño no está clasificando a los octavos de final del Torneo Clausura y tampoco está en puestos de acceso a la máxima competición continental en 2026.

>12 Partidos Sin Ganar >Afuera de la Libertadores >Afuera de la Copa Argentina >No estamos clasificando a 8vos del Clausura >No estamos clasificando a la Libertadores 2026 Pero Riquelme se ríe, está contentisimo, mirá burlón a los hinchas de Boca a los que tanto hace sufrir pic.twitter.com/SIgohDRB9c

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElTioBostero/status/1954293798479008125&partner=&hide_thread=false BOCA VA 12 PARTIDOS SIN GANAR

pic.twitter.com/nJe3zmNh7R — El tio bostero (@ElTioBostero) August 9, 2025

El enojo de los fanáticos con Russo y Cavani

El DT, que suele recibir el cariño de los boquenses, también estuvo en la mira: muchos se mostraron preocupados por su estado de salud, pero otros se quejaron por el planteamiento que llevó a cabo. En ese sentido, volvieron a destacar la ausencia de Milton Delgado, que recién ingresó en el complemento, y resaltaron que las mejores ocasiones de riesgo del local fueron mediante la pelota parada. Casualmente, así llegó la única conquista sobre el cierre del cotejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EditsBoke/status/1954293696653935044&partner=&hide_thread=false 12 partidos sin ganar, el peor Boca de la historia. Renuncien, renuncien por favor. Todo los días hacen a Boca mas chico — EDITS BOKE (@EditsBoke) August 9, 2025

Al mismo tiempo, Edinson Cavani fue carne de memes. El delantero uruguayo, que viene con la pólvora mojada desde hace varios partidos, fue protagonista de un insólito yerro: pese a que tenía todo el arco a disposición, le pifió a su remate e incluso pareció rechazar por el mal posicionamiento del pie. Más criticada incluso fue su inclusión en el 11 titular, teniendo en cuenta que el 9 ex Banfield entró para sellar la parda en el segundo tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/1954285155620983136&partner=&hide_thread=false Jajsjsjqjdhsjjsjsa el gol que se erra Cavani



Su video de errores desde que llegó a Boca es interminable, que tipo pic.twitter.com/NbRIKwqU02 — SpiderCARP (@SpiderCarp23) August 9, 2025

"12 PARTIDOS SIN GANAR" fue trending topic

El principal trending topic en X durante toda la tarde fue "12 PARTIDOS SIN GANAR", dejando entrever el desastroso presente que atraviesa el seis veces campeón de la Copa Libertadores. Por lo pronto, se trata de la peor racha de los porteños en toda su historia, y el panorama no es en absoluto alentador. En el horizonte inmediato, tendrá revancha el próximo domingo, a partir de las 20.30 y ante Independiente Rivadavia en Mendoza.