Estallaron las redes: los mejores memes del empate entre Boca y Racing en el clásico

Los hinchas del elenco xeneize no pudieron evitar criticar el paupérrimo presente del equipo, que ya acumula 12 compromisos sin victorias entre todas las competiciones.
Boca apenas pudo rescatar un empate ante Racing en La Bombonera y no levanta cabeza: ya acumula 12 compromisos sin ganar entre todas las competiciones, en medio de una crisis institucional y futbolística más que compleja. Si bien la pegada de Leandro Paredes y un testazo de Milton Giménez salvaron al Xeneize de otra derrota segura, lo cierto es que los hinchas del elenco azul y oro expresaron su enojo a través de las redes sociales.
Riquelme, el principal apuntado por los hinchas de Boca
En principio, los fanáticos pusieron el foco en la figura de Juan Román Riquelme, indiscutido ídolo de la institución por su excelsa carrera como futbolista, pero muy cuestionado a raíz de su gestión como presidente. El mandamás apareció ante las cámaras celebrando de manera efusiva la igualdad contra la Academia e incluso esbozando una sonrisa por el envío aéreo teledirigido del campeón del mundo, que acabó con el 1-1.
Los seguidores del cuadro de La Ribera no solo remarcaron que el equipo no pudo disputar la actual edición de la Copa Libertadores, sino que remarcaron que no sumó de a tres desde el regreso de Miguel Ángel Russo y que el juego colectivo todavía sigue siendo una cuenta pendiente. De hecho, hasta el momento el conjunto porteño no está clasificando a los octavos de final del Torneo Clausura y tampoco está en puestos de acceso a la máxima competición continental en 2026.
El enojo de los fanáticos con Russo y Cavani
El DT, que suele recibir el cariño de los boquenses, también estuvo en la mira: muchos se mostraron preocupados por su estado de salud, pero otros se quejaron por el planteamiento que llevó a cabo. En ese sentido, volvieron a destacar la ausencia de Milton Delgado, que recién ingresó en el complemento, y resaltaron que las mejores ocasiones de riesgo del local fueron mediante la pelota parada. Casualmente, así llegó la única conquista sobre el cierre del cotejo.
Al mismo tiempo, Edinson Cavani fue carne de memes. El delantero uruguayo, que viene con la pólvora mojada desde hace varios partidos, fue protagonista de un insólito yerro: pese a que tenía todo el arco a disposición, le pifió a su remate e incluso pareció rechazar por el mal posicionamiento del pie. Más criticada incluso fue su inclusión en el 11 titular, teniendo en cuenta que el 9 ex Banfield entró para sellar la parda en el segundo tiempo.
"12 PARTIDOS SIN GANAR" fue trending topic
El principal trending topic en X durante toda la tarde fue "12 PARTIDOS SIN GANAR", dejando entrever el desastroso presente que atraviesa el seis veces campeón de la Copa Libertadores. Por lo pronto, se trata de la peor racha de los porteños en toda su historia, y el panorama no es en absoluto alentador. En el horizonte inmediato, tendrá revancha el próximo domingo, a partir de las 20.30 y ante Independiente Rivadavia en Mendoza.
Te puede interesar...
Leé más
Gustavo Costas disparó contra el árbitro tras el empate entre Boca y Racing: "Pasó lo de siempre"
Quién sería el capitán de Boca si Cavani va al banco ante Racing
Sin Rojo y en una profunda crisis, Boca recibe a Racing en un picante clásico: hora, formaciones y TV
-
TAGS
- Boca
- redes sociales
- Racing
- clásico
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario