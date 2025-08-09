La falta escandalosa que cobró Nicolás Ramírez en el gol de Boca y desató la furia de Costas y todo Racing

En la jugada previa al centro de Paredes y el cabezazo de Giménez, el árbitro sancionó una infracción que no fue.

El arbitraje de Nicolás Ramírez en La Bombonera, donde Boca y Racing empataron 1 a 1, dejó mucha tela para cortar. El desempeño de quien hoy está considerado como uno de los mejores árbitros del país favoreció claramente al local y de hecho tuvo ingerencia en el resultado. La jugada en cuestión es el tiro libre que cobra para el local y deriva en el empate de Milton Giménez.

La supuesta infracción que sancionó el árbitro fue justamente contra el delantero por parte de Martín Barrios en tres cuartos de cancha. La decisión fue protestada por los jugadores y el banco de Racing, encabezados por Gustavo Costas.

Después del centro de Paredes y el cabezazo de Giménez al gol, los reclamos fueron todavía más enfáticos y acusaron al equipo arbitral de tendencioso. Tras el pitazo final, la mayoría de los futbolistas visitantes se le fueron al humo a Ramírez , que con su clásica cara de póker los mandó a todos al vestuario.

"En estas canchas te van llevando con las chiquititas", dijo Facundo Cambeses, arquero y figura de Racing en la tarde de La Bombonera.

Embed #AHORA - Bronca total en Racing por esta falta que terminó en la pelota parada y el 1-1 de Boca en La Bombonera. ¿Qué te parece? pic.twitter.com/AAui9UFUUn — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025

Un clásico que viene con varias polémicas

Los partidos entre Boca y Racing se picaron mucho más en los últimos años. En algunos casos definieron campeonatos mano a mano, como la Liga Profesional del 2022, y en otros finales de un solo partido, como el Trofeo de Campeones de ese año y la Supercopa Internacional.

También hubo polémicas en los encuentros del torneo doméstico, donde sobre todo en cancha de Racing el xeneize de sintió perjudicado. Una de esas oportunidades se dio en un empate sin goles a mediados de 2022, con la famosa mano de Jonathan Gómez, y otra este mismo año en la misma cancha, el Cilindro, cuando la Academia sacó un lateral 15 metros más adelante y la jugada terminó en gol.

Las expulsiones de Facundo Tello Figueroa a jugadores de Boca en San Luis y las decisiones de Fernando Rapallini en la Supercopa Internacional son recordadas por los hinchas xeneizes.

En la historia, Racing nunca tuvo tanto peso en AFA como en la gestión de Víctor Blanco como presidente. Desde su fundación, la Academia siempre fue un club más perjudicado que ayudado y uno de los cambios importantes generados por el dirigente fue que bajo su mandato, los "errores" arbitrales, en general, lo beneficiaron.

Los clásicos contra Independiente, con varios penales mal cobrados para el conjunto albiceleste, también así lo demuestran.

Con la llegada de Diego Milito al poder en Racing, eso parece haber cambiado y así lo demuestra el arbitraje localista de Ramírez en La Bombonera.