Boca salvó un punto ante Racing en un partidazo, pero lleva 12 sin ganar

El Xeneize, que se fue silbado por los hinchas, acrecienta su crisis futbolística e institucional: lo rescató la pegada de Paredes y un tanto agónico de Milton Giménez.

En medio de una crisis sin precedentes en la última década, Boca logró rescatar un empate en el clásico ante Racing, aunque extendió la racha de partidos sin victorias a doce. La Academia ganaba con un tanto de Santiago Solari y había olor a fin de ciclo para Miguel Ángel Russo, pero la pegada excelsa de Leandro Paredes y el gol sobre el cierre de Milton Giménez salvaron al Xeneize de otra derrota segura . Por supuesto, el plantel abandonó la Bombonera con una silbatina generalizada.

El arranque del clásico estuvo marcado por las imprecisiones de ambos equipos y las dificultades para llegar de manera limpia al campo rival. Racing empezó con buen pie: un lindo remate cruzado de Duván Vergara obligó a Agustín Marchesín a tener su primera intervención. Boca respondió rápido, de la mano de un peligroso tiro libre de Leandro Paredes que Juan Nardoni rechazó al segundo palo; y Miguel Merentiel no pudo cabecear otro lindo envío aéreo del volante campeón del mundo. Aún así, la Academia dominó en los 15' iniciales.

La más clara la tuvo el Xeneize, promediando la primera parte: el 5 ex Roma volvió a lanzar un centro preciso dirigido a Edinson Cavani , quien ensayó un lindo taco, pero Facundo Cambeses reaccionó rápido y contuvo lo que estuvo a punto ser el primer tanto del encuentro para el elenco azul y oro.

Tras la nítida ocasión del local, el elenco comandado por Gustavo Costas recuperó el balón y contó con dos aproximaciones consecutivas: una fue un remate de Nacho Rodríguez que se fue pegadita al palo, y la otra de Maravilla Martínez, quien la tiró por encima del travesaño luego de realizar una pirueta. Con más espacios, el que creció en el anfitrión fue Alan Velasco, con algunos destellos de la calidad que supo mostrar vistiendo la camiseta de Independiente.

Ya sobre el cierre de la etapa inaugural, ambos conjuntos tuvieron una oportunidad por lado. Agustín Almendra sacó un disparo rasante que contuvo el arquero ex Lanús con una estirada, y Brian Aguirre probó con un bombazo sobre el costado derecho que pasó lejos. Agotados y a la espera del pitazo del árbitro, fueron perdiendo lucidez con el correr del tiempo y parecía un hecho que se irían a los vestuarios con el empate puesto.

El inicio del complemento evidenció la paridad del cotejo, en el que cada equipo presentó armas distintas. Empujado por su gente y la necesidad de sumar de a tres, los dirigidos por Miguel Ángel Russo se adelantaron unos metros y presionaron en la salida, pero la pelota parada fue su principal aliada: ni Merentiel ni Malcom Braida tomaron la suficiente altura para acertar un cabezazo de frente que le hubiera dado la ventaja a los de La Ribera. Al rato, la Bestia quedó mano a mano con Cambeses, pero el guardameta le ganó el duelo.

Los murmullos se apoderaron de una Bombonera caldeada, que combinó tensión con aliento a los jugadores. Merentiel falló una chance insólita ante el arquero ex Banfield, que lo atoró bien tras una buena jugada colectiva y no pudo definir a tiempo. Lo que perdonó el Xeneize, castigó Racing: Elías Torres, que recién acababa de ingresar, bajó un centro bombeado, Gabriel Rojas realizó un buscapié y Santiago Solari la empujó para poner el 1-0. A esas alturas, la cancha era un infierno.

En el peor momento del cuadro azul y oro en el partido, su futbolista estrella frotó la lámpara y forzó el empate: Paredes le dio una asistencia perfecta a Milton Giménez en otra acción con balón detenido. El goleador ex Banfield y Atlanta, siempre voraz, estampó el 1-1 con un testazo que le dio aire a Miguelo y a un cuestionado Juan Román Riquelme. Después de una semana convulsionada por la desintegración del Consejo de Fútbol, la salida de Marcos Rojo y los rumores sobre la posible salida del DT, Boca profundiza la catástrofe.

La previa del Boca-Racing

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Malcom Braida; Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Formación de Racing. Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara, Tomás Conechny; y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Goles: Santiago Solari (76'); Milton Giménez (88').

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Transmisión: ESPN Premium.