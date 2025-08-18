⁠¿Llega? Ángel Di María habló sobre la presencia de Messi en el próximo mundial

El excompañero en la Selección argentina y amigo en la vida privada opinó sobre la posibilidad de que juegue el próximo certamen ecuménico.

Además de haber sido uno de los grandes socios dentro del campo de juego, Ángel Di María es uno de los mejores amigos que tiene en la vida privada el astro Lionel Messi . Lo conoce a la perfección y sabe si en los planes del '10' está el deseo de disputar el próximo mundial con la Selección argentina, donde le tocará defender el título obtenido en Qatar durante 2022.

El extremo de Rosario Central, que le dijo adiós a la Selección en 2024 tras haber conseguido la Copa América, se refirió a la participación del astro en el próximo certamen ecuménico: "Esté como esté, Leo tiene que jugar el Mundial como sea . Es él, y él también provoca que la Selección siga creciendo y la gente mantenga la ilusión. Es él. Es como cuando estaba Diego (Maradona)".

Por otra parte, Fideo agregó sobre el alto nivel futbolístico que demostró en su carrera Lionel y que sigue demostrando aún en el Inter Miami : "Son ellos y no hay más que ellos. Son de otro planeta , no son de acá. Hay que seguir disfrutándolo y ojalá que llegue de la mejor forma. Leo es un extraterrestre. Yo veo los partidos de Inter Miami porque quiero seguir viéndolo", dijo en diálogo con el medio La Nación.

Di Maria.jpg Ángel Di María y Lionel Messi

Mientras tanto Messi dejó atrás su lesión, sumó minutos y marcó un gol para el Inter Miami

El Inter Miami volvió a contar con su principal carta en el plantel y volvió a sonreír con el regreso de Lionel Messi que este sábado jugó ante LA Galaxy y jugó como si no hubiera atravesado una lesión muscular. Si bien está de regreso el jugador no fue de la partida pero ingresó en los minutos finales para empezar a ganar ritmo tras el parate.

El astro rosarino ingresó al campo de juego cuando el entrenador Javier Mascherano dio la orden para que dispute el complemento del partido. Lo llamativo es que a pesar de la inactividad Messi fue la clave para romper el partido Y se sustenta al ver que el '10' se despachó con una asistencia y un golazo a los 83 minutos para poner al equipo en ventaja y contribuir con la victoria del Inter por 3-1.

Luego del encuentro disputado en condición de local, el entrenador Mascherano se refirió a la situación de Leo: “Messi no estaba 100% cómodo, pero con el correr de los minutos se fue soltando cada vez más. Hay que ver cómo terminó de la fatiga, lleva solo dos semanas de la lesión. Había sido algo muy chiquito. Los tres entrenamientos fueron buenos. Con el correr de los minutos lo vi mejor, pero hay que ver cómo amanece, ver día a día”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1956890461899239435&partner=&hide_thread=false EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS pic.twitter.com/4LR4I0m1DZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

Por otra parte contó cómo afronta el '10' las ausencias por lesión: “Quiere jugar todos los partidos, quería jugar vs. Orlando, Leo es Leo, él es feliz en el campo. Tratamos de explicarle que hay que ir despacio, pero cuando se siente bien, él se conoce como ninguno, tiene que recuperar buenas sensaciones para lo que se viene”.