Varios vuelcos fuertes y victoria de Diego Semper en el Rally de Chos Malal

Pasó de todo en el rally de Chos Malal , por la sexta fecha del rally neuquino . En la general festejó Diego Semper con su Gol Trend, que volvió a la victoria después de un par de años en el certamen local, mientras que Gustavo Rojas, Leandro Paulovich y Luis Cairone sufrieron tres vuelcos impactantes, aunque sin mayores consecuencias que los golpes en los autos.

Fueron 37 autos en distintas categorías y la victoria de Diego y Pedro Semper también incluyó el triunfo en la A6. El primero de los vehículos le sacó una pronunciada diferencia al resto.

Dentro de los diez primeros los siguieron Miguel Carbonell (Gol, A6), Mario Villanueva JR (Fiesta, A6), Pedro Skruta (Peugot 208, RC5), Jonatan Bastidas (Ka Kinetic, A6), Juan Pablo Ferraro (Fiesta, RC5), David Abril (Peugeot 208, A6) y Orlando Wircaleo (March, N2). Tanto Altamirano, como Ferraro y Wircaleo ganaron sus respectivas categorías.

En la A6, donde triunfó Semper seguido de Llanos y Carbonell. se produjo el abandono por dos vuelcos consecutivos del multicampeón Gusty Rojas. El experimentado piloto sufrió un accidente por día, en lo que claramente no fue su fin de semana. Uno de ellos quedó registrado en el video compartido por Juan Carlos Parada en sus redes sociales.

Otro de los vuelcos se dio en la A7, ganada por Jeremías Tieri con su Polo. El accidente que sufrió Paulovich lo obligó a abandonar.

Además, el otro abandono por vuelco fue el de Luis Cairone, quien tampoco sufrió heridas graves y fue ayudado por la gente al costado del camino para poner al auto de nuevo sobre las cuatro ruedas.

Además, Juan Cruz Parada construyó una gran victoria en la N2L con su Ka Viral, Luciano Zurita se impuso en la N1 con el Gol.

Por su parte, la A5 quedó en manos de Nicolás González, también con un gol.

En la categoría A1, solo Cristian Rebolledo con el 147 que maneja.

La próxima fecha del rally neuquino será la séptima y se correrá en Picún Leufú entre el 12 y el 14 de septiembre.