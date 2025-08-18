Insólito: en Napoli piden "The Last Dance" de Cavani por la lesión de Lukaku

El delantero que hoy está en Boca es el sexto máximo anotador histórico del conjunto napolitano y es muy querido por los hinchas.

El mal presente de Cavani en Boca es notorio y hasta se volvió meme en las redes sociales. El delantero de 38 años no le puede meter un gol a nadie desde hace varios meses en el torneo local y apenas sumó uno insignificante por Copa Argentina contra Atlético Tucumán, con el partido casi terminado.

Su calidad está fuera de discusión, pero también lo está que su bajo rendimiento debería llevarlo a ser suplente, algo que no pasa por decisión de Miguel Russo y su cuerpo técnico. La titularidad de Edinson por sobre Milton Giménez u otro jugador de ataque es difícil de explicar. De hecho, en el último partido contra Independiente Rivadavia de Mendoza, donde el xeneize volvió a la victoria tras 12 partidos, desperdició una oportunidad clarísima.

Luego de una jugada que inició Leandro Paredes con mucha clase, Brian Aguirre desbordó por derecha y le puso un centro perfecto a Cavani para que defina con el pie, pero el uruguayo puso mal la cara interna del botín derecho y le erró a la pelota.

¡¡¡DE NO CREER!!! A CAVANI LE PASÓ LA PELOTA POR DEBAJO DE LA SUELA.



En el complemento, el atacante que pasó por PSG, Napoli, Manchester United, Palermo y Valencia, salió reemplazado luego de otra jugada insólita, en la que empezó a correr para atrás con la pelota mientras sus compañeros hacían todo lo posible por rechazarla.

Cavani le puso mala cara al cuerpo técnico cuando lo sacaron.

Con la "10" en la espalda, el desempeño del futbolista ha tenido muchas más sombras que luces desde que llegó. Su calidad y profesionalismo están fuera de discusión, pero la falta de confianza y efectividad son notables.

En Napoli piden por él

Este fin de semana comenzaron algunas de las ligas más importantes del planeta, entre ellas está la de Italia, que arrancará el próximo sábado.

En los últimos días, el delantero Romelu Lukaku sufrió una lesión que lo marginará por tres meses de la canchas. El belga fue la figura del equipo campeón de la Serie A, pero no podrá jugar hasta fin de año por una grave en el recto femoral del muslo izquierdo.

En este contexto, surgió una campaña de los hinchas napolitanos en las redes sociales pidiendo por "The Lasta Dance" de Cavani en la institución del sur de Italia.

El uruguayo jugó desde 2010 a 2013 con la "7" en la espalda y se convirtió en el sexto máximo anotador de la historia de la institución, por lo que tienen un gran recuerdo.

Solo convirtieron más goles que él con la camiseta del Napoli Mertens, Insigne, Hamšik, Maradona y Sallustro.

Hasta José Gerardo Della Ragione, alcalde de Bacoli (municipio de Nápoles), pidió por el regreso de Cavani en lugar de Lukaku: "¿Y si Lukaku se queda fuera mucho tiempo? ¿Y si se necesita un tercer delantero? ¿Y si...?"