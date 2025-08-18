Buenas noticias para Lionel Scaloni: Cuti Romero firmó la renovación con el Tottenham

Al final de la temporada 2024-2025, luego de la consagración del Tottenham Hotspur en la UEFA Europa League, todo indicaba que el ciclo de Cristian Cuti Romero había llegado a su final en la institución londinense. Sin embargo, el defensor de la Selección Argentina no solo se quedó en el equipo inglés y fue elegido como el nuevo portador de la cinta de capitán: ahora acordó la renovación de su contrato hasta 2029.

El marcador central campeón del mundo en Qatar 2022 estaba en la mira de Atlético Madrid del Cholo Simeone, pero pese a las ganas del jugador de llegar al Colchonero, el acuerdo nunca estuvo cerca de concretarse. Entonces, ante el inicio de una nueva campaña, con desafíos importantes, la capitanía y la cercanía del Mundial 2026, Romero decidió quedarse en los Spurs, dónde a base de buenas actuaciones, logró consolidarse en el equipo titular.

De hecho, Cuti fue titular y disputó todos los minutos en los dos primeros partidos de la temporada: la Supercopa de la UEFA, en la que convirtió un gol en el empate 2-2 ante PSG -Tottenham cayó en la definición por penales- y el triunfo 3-0 contra Burnley en el inicio de la temporada de la Premier League.

"Estoy muy contento de ser el primer capitán de este equipo. Es increíble y una gran responsabilidad. Nada cambia, ya que siempre hablo con mis compañeros antes de entrenar. Llevo cinco temporadas en el club y estoy muy contento de ser el capitán de este hermoso club", dijo Romero. El cordobés agregó: "Hablé mucho con el director técnico antes de la temporada. Es un buen entrenador y le agradecí por la capitanía".

Las declaraciones de Thomas Frank y su respaldo al Cuti Romero

"Cuti es uno de esos líderes que no necesitan hablar todo el tiempo. Su presencia, su intensidad, su forma de defender: eso es liderazgo puro. Cuando entramos al campo, el equipo siente su energía. Y eso no se entrena, se nace con eso", dijo Thomas Frank, el nuevo director técnico de Tottenham, antes del inicio de la temporada.

Y agregó: "No es solo un gran defensor, es un competidor total. Nos hace mejores cada día". Cuti Romero llegó a Tottenham en 2021 con 23 años recién cumplidos. A los 27 es líder indiscutido, capitán y extendió su vínculo por cuatro años más. Por su parte, Frank llegó al conjunto londinense para disputar la temporada que acaba de iniciar y en reemplazo del australiano de Ange Postecoglou, el australiano que estuvo casi dos años al frente del equipo y con el que ganaron el título de la UEFA Europa League.

Romero se suma a la lista de argentinos que lograron la cinta de capitán en equipos de la Premier League. Recientemente, el Dibu Martínez fue el capitán del Aston Villa, mientras que Enzo Fernández llevó la cinta en algunos de los partidos del Chelsea. Más atrás en el tiempo, el Manchester City supo tener cómo capitanes a Sergio Agüero y a Pablo Zabaleta, el Liverpool a Javier Mascherano, el Newcastle a Fabricio Coloccini y el Manchester United a Juan Sebastián Verón.