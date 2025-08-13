Tottenham ganaba 2-0 con un gol de Cuti Romero, pero PSG remontó y se quedó con la Supercopa

El campeón de la Champions también se consagró ante el ganador de la Europa League. El defensor argentino fue capitán y anotó el segundo.

Tottenham no pudo aprovechar el 2-0 a favor, donde Cuti Romero había sido determinante, y cayó en los penales. La Supercopa de Europa quedó en manos de PSG , que dominó casi todo el partido, pero tuvo que meter una gran remontada y recurrir a la definición desde los doce pases para quedarse con el primer título de la temporada.

La final entre el ganador de la última Champions y el de la Europa League se disputó en Udine, en el norte italiano.

El equipo de Luis Enrique dominó pelota y terreno en la mayor parte del encuentro, pero sufrió en dos pelotas paradas el juego aéreo de Cuti Romero, quien heredó la cinta que dejó el coreano Heung-Min Son y encabezó a su equipo en el área rival.

En el final del primer tiempo, el defensor de la selección argentina bajó la pelota para el tanto de Van de Ven y en el complementó cabeceó al arco, contando con una floja respuesta del arquero Chevallier, que reemplazó a Donnarumma.

Con el 0-2 abajo, PSG dominó todavía más las acciones pero necesitaba efectividad. Después de algunas aproximaciones, el descuento llegó recién en el minuto 39 del complemento, cuando Kang-in anotó con un zurdazo cruzado de media distancia.

Tottenham aguantó con uñas y dientes pero no le alcanzó. En el cierre del partido, el equipo francés pudo imponer su jerarquía para llegar a la igualdad. Ousmane Dembelé desbordó por derecha y metió un centro fuerte a la cabeza de Gonçalo Ramos, que igualó las acciones y mandó la definición a los penales.

La definición

Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur y Pedro Porro marcaron para Tottenham pero el fallo de Mathys Tel y la atajada de Lucas Chevalier a van de Ven selló el triunfo.

Si bien PSG empezó errando mediante Vitinha, uno de los mejores volantes del mundo, su equipo se recuperó y levantó el trofeo. Ramos, Dembélé, Kang-in Lee y Nuno Mendes convirtieron los suyos y le dieron el título al PSG.