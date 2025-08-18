Karina Milei cruzó a Pamela David por su reloj y la llevará a la Justicia: "Vuelve la campaña sucia"

La hermana del presidente Milei realizó un descargo en X, luego de que la conductora afirme que usaba un reloj Rolex de miles de dólares.

Karina Milei desmintió a Pamela David , quien aseguró que la secretaria general de la Presidencia utiliza un reloj Rolex de u$s35.000, y dijo que la iba a denunciar ante la justicia por "calumnias e injurias".

"Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia . De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron", manifestó la funcionaria nacional en su cuenta de X.

Las acusaciones surgieron a raíz de un comentario que Pamela David hizo en su programa, donde dijo que “anda con un Rolex de u$s35 mil” y sumó: " Si es repostera, no es Maru Botana como para tener un Rolex. Tiene tanto poder que nadie habla. Lo tenía acá" .

Pamela David sobre el Rolex de Karina Milei: "ANDA CON UN ROLEX DE 35 MIL DÓLARES. SI ES REPOSTERA, NO ES MARU BOTANA" pic.twitter.com/TPWnmU3ei4 — Real Time (@RealTimeRating) August 18, 2025

Karina se defendió y dijo que no tiene "nada que esconder"

Respecto al reloj que se vio en las imágenes del programa de la pareja de Daniel Vila, presidente de Grupo América, aclaró que es de marca Grovana: "Vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder", agregó.

En su mensaje, también apuntó contra los sectores opositores: "Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras".

Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los… https://t.co/8i79zdJUmY pic.twitter.com/G5V4DgP1Mf — Karina Milei (@KarinaMileiOk) August 18, 2025

El respaldo por parte del oficialismo no se hizo esperar, y múltiples referentes de La Libertad Avanza compartieron la publicación como una forma de respaldar a Karina y reforzar el discurso anticasta en plena recta final hacia las elecciones.

Incluso, el presidente se involucró en este escándalo y defendió a la Secretaria General de Presidencia de la Nación: "A los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los Tribunales. Al menos que mentir, calumniar e injuriar no sea gratis... Fin", lanzó en su cuenta.

A LOS MENTIROSOS HABRÁ QUE HACERLOS DESFILAR POR LOS TRIBUNALES...

Al menos que mentir, calumniar e injuriar no sea gratis...

Fin. https://t.co/ogxrKrW3sr — Javier Milei (@JMilei) August 18, 2025

Acto seguido, el libertario comenzó a darle 'retuit' a diversos mensajes contra la conductora del programa "Desayuno Americano", donde se mostraba en diversos recortes de años anteriores a Pamela mostrando su apoyo a Sergio Massa en la campaña del 2023.

Javier y Karina Milei aumentaron su patrimonio: más de 200 millones de pesos

El presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei,presentaron sus declaraciones juradas a fines de julio ante la Oficina Anticorrupción (OA), y en el caso del jefe de Estado informó un patrimonio de $206.046.375.

Ese monto significa que durante el período fiscal 2024 su patrimonio aumentó $80.405.484, ya que en el informe anterior, que cerró en diciembre de 2023, había declarado bienes por $125.650.891.

Un dato de la declaración jurada del jefe de Estado es que en el último año no incorporó inmuebles, ya que continúa con la misma propiedad declarada desde hace años, por lo que el incremento se explica más por la reevaluación de esos bienes.