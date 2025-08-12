Por decisión de Karina Milei, quién es el nuevo médico que atenderá al presidente

El mismo reemplazará a Manuel Emilio Estigarribia como director de la Unidad Médica Presidencial. A través de un decreto se oficializó el nuevo cargo.

El Gobierno designó a Cristian Luis Martelletti como nuevo Director de la Unidad Médica Presidencial , quien estará a cargo de la salud del presidente Javier Milei tras la renuncia de Manuel Emilio Estigarribia a este cargo.

La designación fue anunciada mediante el decreto 573/2025 , publicado ayer en el Boletín Oficial con firma de Karina Milei y del jefe de Gabinete Guillermo Francos, donde se le otorga a Martelletti el rango y jerarquía de Subsecretario.

"La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación ha tomado la intervención de su competencia", indica el texto oficial. A su vez, establece que el nuevo cargo del médico comenzó el pasado 1° de agosto .

Quién es Martelletti

Según data en su LinkedIn, Martelletti integra la Unidad Médica Presidencial desde 2013, cuando gobernaba Cristina Kirchner. Es médico cirujano especialista en cirugía general, con una subespecialización en cabeza y cuello.

En este momento, también se desempeña como jefe del servicio de Cirugía del Hospital Zonal General de Agudos "Doctor Alberto Edgardo Balestrini" de Ciudad Evita, cargo para el cual fue designado por la Resolución 2806/2021 de la provincia de Buenos Aires. También es el encargado de la parte quirúrgica del Hospital Posadas, con amplia experiencia en el servicio público de salud.

En cuanto a sus certificaciones, es miembro de la Asociación Médica Argentina, de la Asociación Argentina de Cirugía de cabeza y cuello y de la The International College of Surgeons, una organización dedicada a promover la excelencia de los cirujanos y especialistas quirúrgicos de todo el mundo.

Además, recibió el Premio José Yoel mejor trabajo de Cirugía cabeza y cuello en tres oportunidades, 2011, 2012 y 2016.

Otra designación de Karina, en el área de Cultura

En sentido a la designación del nuevo médico, Karina Milei también nombró a Luis María Blanco como subsecretario de Promoción Cultural y Artística, bajo la Secretaría de Cultura que encabeza Leonardo Cifelli, uno de los principales colaboradores de la hermana del Presidente.

Blanco llega para reemplazar a Federico Brunetti, quien presentó su renuncia, y hasta ahora se desempeñaba como director de Coordinación del Consejo Federal de Cultura en el Ministerio de Capital Humano, cartera conducida por Sandra Pettovello.

Echaron por WhatsApp a un funcionario del Gobierno Nacional

Previo a las dos incorporaciones que realizó Nación, una semana atrás se reveló una nueva polémica. Nación despidió al presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano (INS), Claudio Morales Gorleri, de 81 años. Un teniente coronel retirado e historiador egresado de la Universidad del Salvador, que había sido designado hace menos de un año por el secretario Leonardo Cifelli y la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Barela, por el período 2024-2027.

Desde La Nación indicaron que "Barela le informó por WhatsApp que la ley de creación del INS 'había quedado sin efecto', que el instituto se convertiría en el Museo Nacional Sanmartiniano (MNS) y que se designaría a un nuevo director".

El ahora ex presidente del INS declaró al mismo medio que a partir del miércoles pasado quedaban el personal de seguridad y los empleados. Asimismo, la Secretaría de Cultura estableció que el organismo seguirá abierto al público al cuidado de un "representante de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural hasta que se designe en los próximos días al nuevo director".