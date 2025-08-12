"Soy argento": Santino prepara su primer mate con las instrucciones de mamá

Un audio de WhatsApp revela la divertida y dulce conversación en la que un niño neuquino recibe instrucciones para preparar mates por primera vez.

La mamá de Santino compartió en redes un video con la captura de pantalla de la conversación por WhatsApp en la que guía a su hijo, que decidió preparar por primera vez un mate por su cuenta . El intercambio, cargado de ocurrencias infantiles y consejos maternales, no tardó en despertar sonrisas entre quienes lo vieron.

La conversación comienza con la determinación del pequeño, que deja clara su intención de hacerlo sin ayuda: “O sea, sí, esto me lo voy a hacer solo, yo soy argento ”, dice con una seguridad que provoca risa y orgullo a partes iguales. Al otro lado del chat de voz, su mamá responde con paciencia, acompañando a la distancia cada paso del ritual matero.

En uno de los audios, Santino busca confirmación constante: “¿Está bien que lo haga así? Mami, te estoy hablando, decime...”. La madre, sin perder la calma, le responde: “Sí, papi, la pava así está perfecto... Acordate que no tenés que llenar el mate”. El ida y vuelta deja entrever no solo la complicidad entre ambos, sino también la importancia de preservar los detalles del mate, un símbolo cultural argentino que, incluso para un niño, merece atención.

Nene prepara su primer mate

Consciente de cada paso, Santino describe con precisión lo que hizo: “La llené hasta la mitad y un poquito más para arriba... en el quinto puntito, viste que tiene como pelotitas”. La madre celebra su cuidado y le da una nueva instrucción: “Excelente. Ahora, con el dedito o así, acomodá la yerbita, ponela bien toda para un costadito”.

El clima de ternura se combina con una cuota de advertencia maternal. En medio del entusiasmo del niño, la mamá le recuerda: “No te quemes, por favor. Yo ya estoy camino a casa”. Santino, con humor, le contesta: “Menos mal que me dijiste que no me quemé. La primera vez que le estoy echando agua, me quemo”. El cierre de la charla deja entrever el desenlace inminente: “Ay, Santino, ya llego, dame dos minutos que ya llego yo”, dice ella, apurando el paso para acompañar de cerca los últimos sorbos del mate inaugural.

Una mamá le enseña a su hijo cómo preparar su primer mate

Una costumbre bien argento

Más allá de lo simpático, el momento compartido por madre e hijo refleja varios elementos típicos de la vida cotidiana: la transmisión de costumbres familiares, la confianza de un niño que quiere demostrar que puede hacerlo solo, y el rol de una mamá que, aún a la distancia, está presente para guiar y cuidar.

El mate, más que una simple infusión, es un ritual social que en Argentina se aprende desde chico, y cada familia tiene sus propias reglas no escritas sobre cómo cebarlo. En este caso, Santino ya incorporó el primer mandamiento: no llenar demasiado de yerba y acomodarla hacia un costado antes de empezar.

Santino y su primer mate muestran que la costumbre no se transmite solo con palabras, sino también con risas, paciencia y un poco de improvisación.