Video: descontrolado incendio en el norte neuquino

Se desató en la madrugada de este martes y en horas de la tarde se complicó por el viento. Un poblador tuvo que ser evacuado junto a su ganado.

Un incendio forestal en el Paraje Auquinco , distante a 60 kilómetros de Buta Ranquil , se encuentra en la noche de este martes fuera de control. El fuego comenzó a las 4 de la madrugada, logró ser contenido por unas horas, pero hacia la tarde quedó descontrolado por el accionar del viento.

En el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil recibieron dos llamados alertándolos de este incendio de pastizales. El primero fue las 4 de la madrugada de la Comisaría 32 de la localidad y el segundo de la Central 6 Bomberos Chos Malal sobre el incendio en el paraje Auquinco.

“Estuvimos trabajando desde el momento que llegamos, aproximadamente a las 4:20 ó 4:30, hasta las 10 de la mañana, que se hizo presente personal de Manejo del Fuego de Chos Malal. Cuando entregamos ya estaba contenido, no controlado ”, explicó Claudio Quiroga, jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil , a LMNeuquén .

El paraje Auquinco está a mitad de camino entre Chos Malal y Buta Ranquil, distante a unos 60 kilómetros de cada localidad, aunque por su jurisdicción pertenece a esta última. Cuenta con unos cien pobladores dispersos, mayormente crianceros de chivas y corderos.

AUQUINCO- INCENCIO- BUTA RANQUIL- BOMBEROS-1 Descontrolado el incendio en el norte neuquino.

“Hablé hace una hora con el jefe de Manejo del Fuego de la zona norte y me decía que se les había descontrolado de nuevo. Ahora está descontrolado. Estaban llamando personal para poder contenerlo y nosotros quedamos a la espera de ser convocados si necesitan más ayuda”, indicó Quiroga en horas del atardecer.

Poblador evacuado por el incendio

Un vecino del paraje debió ser evacuado, junto con sus chivas, porque la columna de humo denso hacía el ambiente irrespirable. “Como a las 6 el viento cambió y por el espeso humo hubo que evacuar al vecino más cercano que estaba del lugar porque, la verdad, era imposible poder estar en el lugar con el humo, así que lo evacuamos”, indicó.

Se quedó al resguardo de los bomberos, no hubo necesidad de llevarlo a algún lugar de acogida. Pasado el viento, como a las 9 pudo regresar a su casa con sus animales. “No estaba en peligro su vivienda, el fuego estaba como a mil metros”, estimó.

Incendio fuera de control en Auquinco, cerca de Buta Ranquil

Respecto al orugen del incendio, el bombero indicó que se calcula que fue producto de la colilla de un cigarrillo o bien intencional, eso lo determinarán las pericias, porque no cayeron rayos en la zona. El bombero dijo que cayó una llovizna la jornada anterior y que, a pesar de la humedad, se desató el incendio.

"Hasta que nosotros nos retiramos y había quedado contenido, tiene que haber afectado unas 2 hectáreas y media más o menos. Ahora no lo sé porque lo único que me informaron era de que se había descontrolado nuevamente y estaban empezando a atacar de nuevo para poder contenerlo", cerró el bombero local.