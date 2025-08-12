Cambio de temperatura en Neuquén: qué dice el pronóstico para mitad de semana

El pronóstico anticipa que seguirá algo nublado para este miércoles y estará más fresco en la región.

Tras una jornada templada en Neuquén , el pronóstico anticipa un cambio de temperatura para los próximos días. Volverán las mañanas frías, los días algo nublados e incluso ráfagas por encima de los 60 kilómetros por hora.

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN) para este miércoles indica que será una jornada con descenso de la temperatura. Para la madrugada se prevé bajas probabilidades de precipitaciones, cielo nublado y una temperatura de 3 grados. Durante la mañana estará parcialmente nublado con una temperatura que descenderá a los 2 grados de mínima y viento leve. En horas de la tarde ascenderá a los 14 grados de máxima con cielo parcialmente nublado; mientras que por la noche estará mayormente nublado y la temperatura descenderá a los 10 grados.

Se espera que continúen estas condiciones meteorológicas para el jueves. Seguirán las jornadas frescas en esta segunda semana de agosto. Estará mayormente nublado por la madrugada con una temperatura de 5 grados y mínimas probabilidades de lluvias. En la mañana descenderá a 4 grados, que será la mínima de la jornada, con cielo mayormente nublado y viento de moderado a fuerte. Por la tarde el cielo estará parcialmente nublado con una máxima de 14 grados de máxima y viento de moderado a fuerte con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Ráfagas fuertes en Neuquén

El tiempo para el viernes no variará demasiado. Excepto porque será un día ventoso en la región. Estará el cielo parcialmente nublado por la madrugada y la mañana con una temperatura mínima de 3 grados. Habrá viento leve y ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora. Ya en horas de la tarde estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará 14 grados de máxima con viento leve y ráfagas en descenso. Se prevé que no supere los 50 kilómetros por hora.

El tiempo para el fin de semana registrará un ascenso de la temperatura que se extenderá hasta el lunes de la próxima semana. El sábado el cielo estará parcialemente nublado y la mínima será de 3 grados con viento prácticamente ausente. Por la tarde la temperatura ascenderá a los 15 grados de máxima.

Para el domingo las condiciones estarán muy templadas para ser invierno. Se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 19 grados, con viento débil y cielo entre mayormente y parcialmente nublado.