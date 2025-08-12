Video: cayó al vacío en un estacionamiento y su auto quedó destrozado

La conductora no es residente del edificio pero ya conocía el lugar. Apuntan a una distracción.

Un insólito accidente se hizo viral en las últimas horas. En el video se puede ver como una mujer sube a la rampa del estacionamiento de un edificio, pero cae al vacío y se estrella contra el suelo de manera inesperada.

El hecho ocurrió el viernes pasado en un edificio de Lomas de Zamora, alrededor de las 9:17 según indicaba la cámara de seguridad. En las imágenes se puede ver una camioneta marca Citroën cruzando un portón que se cierra a su paso. En ese mismo momento, una pareja joven ingresa al hall de entrada del lugar y saluda a las dos mujeres que se encontraban ahí.

Un instante después, un vehículo gris gira hacia la derecha para salir del estacionamiento sin percatarse de que l a rampa de ingreso se encontraba elevada y no conducía a ningún lado. La misma, se eleva para poder ingresar al subsuelo y baja para poder subir a la planta alta.

Cuando el auto avanzó, las ruedas delanteras quedaron suspendidas en el aire y, en tan solo dos segundos, cayó de punta e impacto contra el suelo del piso inferior. Apenas tocó el piso, la rampa comenzó a bajar lentamente. En medio de la incredulidad por lo que estaban presenciando, las mujeres que se encontraban en el interior del edificio salieron a auxiliar a la automovilista.

accidente lomas de zamora 2 La rampa de ingreso del estacionamiento estaba elevada.

La conductora abrió la puerta sin esperar a que la rampa termine de bajar y descendió del vehículo rápidamente. Si bien la grabación que se difundió en redes se corta en ese momento, la mujer parece bajar sin problema.

Según publicó el medio Infobae, el accidente ocurrió en el edificio Donna Tower, ubicado en calle Hipólito Yrigoyen al 9100, de la localidad de Lomas de Zamora. Además, trascendió que la protagonista del suceso no reside en ese lugar, sino que es profesora particular y suele concurrir al lugar para dar clases.

Las repercusiones del accidente

Los usuarios de redes sociales, no tardaron en hacer eco de lo sucedido y comenzaron a buscar una explicación a lo ocurrido. Como la mujer ya había concurrido al edificio en varias ocasiones, muchos llegaron a la conclusión de que tal vez la profesora se distrajo mirando su celular o por algún otro motivo.

Aunque muchos comentarios fueron serios y se plantearon el funcionamiento del sistema de rampas o lo consideraron simplemente un error humano, muchos otros aprovecharon para hacer bromas al respecto. "El que tiene plata baja como quiere”, escribió un usuario en Facebook, mientras que otro comentó “Para mí, así no se estaciona. Pero como no tengo auto, no opino”.

Incluso, no faltaron los guiños a la saga de Volver al Futuro. “El problema fue que no alcanzo las 88 millas por hora”, en referencia a la velocidad que necesitaba alcanzar el DeLorean DMC-12 para viajar en el tiempo.