Rendido a sus pies: Xabi Alonso elogió a Mastantuono y no descartó su debut en Real Madrid frente a Osasuna

El entrenador merengue afirmó que Franco podría sumar minutos este martes en su debut por La Liga.

Xabi Alonso, exjugador y ahora entrenador del Real Madrid , llenó de elogios a Franco Mastantuono que tuvo sus primeros entrenamientos con la institución luego de ser presentado el pasado jueves. En conferencia de prensa, el entrenador español mostró su admiración por el jugador surgido en River.

La llegada de Mastantuono despertó un revuelo particular en el equipo a pesar de su juventud y es uno de los temas centrales a tratar por la prensa española en cada oportunidad que tienen para realizarle preguntas al DT. Durante su diálogo con la prensa el entrenador destacó la madurez del jugador: "La primera vez que hablé con él me sorprendió mucho su personalidad. Tenía aún 17 años y era un hombre con mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid. Se le nota esa madurez , esas ganas, esa calidad. Va a integrarse muy rápido en el equipo".

Más allá de los elogios y las características destacadas públicamente, el entrenador se refirió al duelo que tendrá este martes el merengue ante Osasuna para iniciar su camino en una nueva temporada de La Liga. En su relato no descartó que su debut sea pronto: " Puede tener minutos mañana . Va a aportar calidad, energía, es comprometido defensivamente, tiene buen impulso. Esa garra tan argentina y una zurda espectacular para el balón parado y el último pase. Está a muy buen nivel".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1957434610033262882&partner=&hide_thread=false "Xabi Alonso":

Por sus declaraciones sobre Franco Mastantuono pic.twitter.com/qzEZWsBCES — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 18, 2025

El nivel demostrado en los entrenamientos despertó aún una atención mayor y podrá tener una nueva buena oportunidad ante Osasuna entendiendo que Bellingham, Camavinga y Mendy están atravesando un proceso de recuperación por lesión. A su vez, cuando recuperen su nivel físico, el entrenador hasta podría considerarlo para pelear por un puesto como titular en el merengue.

Por otra parte, la prensa hizo reflexionar a Xabi por la declaración de Mastantuono en la presentación oficial donde el jugador de 18 años afirmó que para él el mejor jugador del mundo es Lionel Messi. "Yo puedo ver que tenga lógica que su jugador favorito sea Messi. Siendo argentino, siendo zurdo, no es una sorpresa para mí. ¿Cómo le vamos a decir quién es su jugador favorito?", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1957417662742421525&partner=&hide_thread=false "PODRÍA TENER MINUTOS MAÑANA"



Xabi Alonso y la posibilidad de que Franco Mastantuono haga su presentación oficial en el campo de juego con Real Madrid.



#SportsCenterAM | #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/QepNB7qd18 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 18, 2025

Qué había dicho Mastanuono sobre Xabi en su presentación

"Si, ya había hablado de esta charla. El me contactó y fue muy importante, que muestre su confianza en mi influyó mucho. Que me haya llamado significó mucho", destacó el jugador el pasado jueves sobre la importancia del llamado del entrenador durante las negociaciones para llegar al club.

Las palabras de Franco tras el primer entrenamiento

"Estoy muy contento. El grupo me recibió muy bien. La verdad es que fue un día muy intenso, con calor. Pero bueno, lo pude disfrutar mucho también", dijo Franco tras el primer entrenamiento con su nuevo club.

Sumado a esto destacó el trato de sus nuevos compañeros: "Lo que más me llamó la atención fue la calidad de mis compañeros, la velocidad. Creo que es un ritmo muy alto, que es muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejorar".

Por otra parte se refirió al encuentro con el DT Xabi Alonso: "Me dio la bienvenida, luego nos pusimos a entrenar y creo que salió un buen entrenamiento. Conocí grandes personas que me recibieron muy bien. Estoy muy contento por mi primer día. Ojalá sean muchos y les agradezco por recibirme así".