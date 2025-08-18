Escándalo en el control de alcoholemia: cómo increpó a los inspectores la joven imputada

La mujer que atropelló y mató a Elizabeth Martínez se bajó del auto alcoholizada y desató incidentes. "Fue arrogante y quiso embarrar el procedimiento", dijo un funcionario municipal.

La joven imputada por atropellar y matar a Elizabeth Martínez cayó con su pareja en un control de alcoholemia.

En la madrugada de este último domingo, durante un control de alcoholemia sobre el puente Centenario–Cinco Saltos , inspectores de tránsito de la Municipalidad de Centenario y efectivos policiales interceptaron un Volkswagen Gol Trend blanco que circulaba desde Río Negro hacia Neuquén.

Al frente iba un joven conductor, pero lo que desató el escándalo fue la actitud de su acompañante. Es una joven de 24 años que el pasado 1 de agosto atropelló y mató a Elizabeth Martínez en la Ruta 7 , cuando cruzó alcoholizada un semáforo en rojo a la altura del cementerio. La víctima andaba en motocicleta y la noticia generó un gran impacto social, y una serie de comentarios en las redes sociales, muchos de ellos falsos.

Se dijo que era hija de un conocido abogado, pero desde Estrellas Amarillas , organismo dedicado a la concientización en seguridad vial, salieron a desmentir esos dichos, e intentaron poner paños fríos a una situación que se estaba gestando en la ciudad. Una suerte de bronca que terminó en un linchamiento este domingo durante el control de tránsito.

Es que la joven, luego de ese fatal accidente donde murió Elizabeth Martínez, conocida como "Ligia", comenzó a realizar descargos y dar su versión de los hechos en las redes sociales. Esto molestó no solo a la familia, sino también a parte de la sociedad, que cuestionó por qué la joven sigue libre, mientras se desarrolla la investigación.

Linchamiento mujer Centenario_01 El linchamiento a la mujer que atropelló y mató a Elizabeth Martínez en un control de alcoholemia el domingo en el puente Centenario-Cinco Saltos.

Control de alcoholemia: "Se bajó a insultar a todos"

El secretario de Transporte, Tránsito y Bromatología de la Municipalidad de Centenario, Benito Torres, relató cómo se produjo la situación, en diálogo con RTN, en el control de alcoholemia realizado el domingo, donde también cayó un colectivero con 0.29 g/l de alcohol en sangre.

“Fue uno de los primeros vehículos que se interceptó. Apenas comenzó el control de tránsito, alrededor de las seis de la mañana, se detectó que el conductor del Gol Trend blanco trataba de evadirlo", dijo el funcionario municipal.

Contó además que el vehículo "fue interceptado por inspectores y la policía, y se le hizo la prueba con el alcoholímetro. Dio positivo, hasta ahí todo se había desarrollado con normalidad, hasta el conductor se había entregado”.

Gol TRend secuestro Centenario El Gol Trend secuestrado en un control de tránsito en el puente de Centenario. Iba como acompañante la joven que atropelló y mató a Elizabeth Martínez.

Torres explicó que el conflicto se originó cuando la acompañante descendió del vehículo. “El tema fue cuando se baja del coche la acompañante, que era esta señorita. Lo que quiere es embarrar el procedimiento, dirigiéndose al grupo de chicos -unos cuatro- a quienes también se les había secuestrado el vehículo y estaban esperando un taxi pacíficamente para volverse a su domicilio".

Según contó el funcionario municipal, la joven de 24 años imputada en la causa comenzó a hablarle a los inspectores. Ella les dijo: ‘Yo hablé con mi abogado, esto no lo pueden hacer".

"Una de esas personas la reconoce, le pregunta quién es, y con total arrogancia manifiesta que era la persona que había atropellado y matado. Ahí empezaron los insultos hacia ella, y después se descontroló todo. Se quisieron agarrar, pegarle, y tuvo que actuar la policía. Se generó un momento muy complicado", dijo.

Torres fue categórico al señalar la gravedad del hecho y el antecedente que implica para la causa principal. El funcionario agregó que la joven también estaba bajo los efectos del alcohol en el momento del control, aunque no conducía.

Vecinos cente 2

Centenario, "sensibilizado"

"Lo que vemos es la sensibilidad que hay en toda la región, más en Centenario, por este hecho que genera todas estas cosas. La arrogancia que mostró al dirigirse a los demás, incitando a los demás, insultando al personal que estaba en el control, esto lo incitó ella", indicó el funcionario municipal.

El incidente encendió nuevamente la indignación de familiares y allegados de Elizabeth Martínez, quienes la semana pasada marcharon para reclamar justicia. La mujer que la atropelló volvió a quedar en el centro de la polémica, pese a que tiene una causa judicial.