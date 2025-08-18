Atacaron a una turista italiana camino al aeropuerto: la internaron y perdió su vuelo

La mujer estaba terminando sus vacaciones en Argentina cuando fue víctima del violento ataque. Fue trasladado al hospital de urgencia.

Las vacaciones de una turista italiana por Buenos Aires terminaron de la peor manera. En momentos que se dirigía hacia el Aeropuerto de Ezeiza, el taxi en el que se traslada sufrió un ataque a piedrazos y fue alcanzada por uno de ellos. Tuvo que ser internada.

El violento episodio ocurrió el domingo por la noche, pasadas las 20 horas en la localidad de Villa Celina, partido bonaerense de La Matanza, en uno de los accesos a la Autopista Riccheri . La víctima fue identificada como Silvia Robles, quien había llegado de vacaciones a Argentina y se dirigía hacia la terminal aeroportuaria para regresar a Roma.

Debido al brutal ataque que recibió, sufrió diversos cortes en su rostro y debió ser hospitalizada en el Hospital General de Agudos Cecilia Grierson, de Villa Lugano, por lo cual perdió el vuelo .

turista italiana ezeiza (1)

La turista sufrió un corte en su cara como producto del ataque

El auto en el que viajaba Silvia era manejado por su hermano, taxista de profesión, quien pensando en la seguridad de ambos optó por trasladarse por el interior del Mercado Central a través de la avenida de Circunvalación y en dirección a la Autopista Riccheri.

"Son atacados por tres personas - se investiga si son menores de edad - produciendo la rotura del vidrio delantero, donde viajaba mi suegra. Le impacta en la cara y el ladrillo quedó en la parte trasera del vehículo", explicó este lunes por la mañana Valentín, yerno de la víctima, en diálogo con radio Mitre.

A raíz del ataque, la mujer tuvo que suspender el viaje. "Fue derivada al hospital y le tuvieron que dar un par de puntos porque el impacto le produjo un corte en el rostro", comentó Valentín, durante una entrevista con la periodista Mercedes Ninci.

ataque turista ezeiza

Luego de un par de horas internada, la mujer fue dada de alta este lunes por la mañana, con una orden de derivación al Cuerpo Médico Forense. Una vez que fue liberada del centro médico, la turista y algunos familiares se dirigieron a la Comisaría La Matanza Noreste 5a - Mercado Central de la Policía Bonaerense, donde radicaron la denuncia correspondiente.

El hermano reveló el susto que se llevó con los piedrazos recibidos

A raíz de la denuncia, se conoció que el feroz ataque había quedado registrado por las cámaras de vigilancia del Mercado Central, por lo cual las imágenes podrían ser determinantes para identificar a los agresores.

Por otro lado Roberto, hermano de la víctima que conducía el taxi atacado, explicó que no suele trabajar en el conurbano bonaerense y por ese mismo motivo fue que le consultó a colegas para trasladarse por el camino más seguro. Sin embargo, las sugerencias que recibió no fueron de gran ayuda.

"Averigüé para saber qué camino agarrar y me dijeron que el lado derecho -de la Autopista Riccheri- es muy peligroso, por eso me metí por el interior del Mercado Central, por la avenida de Circunvalación, y de un momento a otro sentí un fuerte impacto en el vidrio lateral, y ahí estaba mi hermana sentada", contó el hombre.