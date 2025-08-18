Eligieron al "Mejor alfajor triple del mundo" y es argentino: ¿De qué marca es?

En el mundial compitieron 120 marcas y el primer lugar se lo llevó una fábrica industrial argentina. Fue distinguido por su receta particular.

Este fin de semana se llevó a cabo el cuarto Campeonato Mundial del Alfajor 2025 , que reunió a más de 120 marcas, de 12 países que compitieron con el objetivo de ser reconocidas por sus recetas únicas y estilos. El primer puesto se lo llevó una fábrica industrial de Lanús, provincia de Buenos Aires.

Los productores de 12 países, en su mayoría Latinoamericanos, se reunieron en el Pabellón 6 de Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires, donde se llevó a cabo el evento. Luego de tres días de degustar un sinfín de variedades, el jurado -que se reparte entre argentinos y uruguayos-, eligió a la fábrica El Barrigón Chingolo en la categoría de Mejor Alfajor Triple del Mundo.

La fábrica que se ubica en Monte Chingolo, Lanús, se llevó el oro y fue distinguida por la receta particular de su alfajor triple negro relleno de dulce de leche y frutilla , que además se quedó con la medalla de plata como Mejor Alfajor Industrial. El año pasado ya había recibido una medalla por tener el de mejor dulce de leche.

Aljafor. El alfajor fue distinguido por su receta particular: un triple negro relleno de dulce de leche y frutilla.

Las características del alfajor campeón del mundo

Una de las características de estos productos es el volumen de relleno (75 gramos). Sus tapas son de masa de alfajor y relativamente finas, pero con una buena cantidad de dulce que hace la diferencia entre el resto. Además, tiene dos variedades, cubiertos de chocolate negro y blanco y otro donde también la masa está hecha con cacao -el mega negro-.

El Barrigón Chingolo es una marca que se volvió conocida, no solo por su anterior presentación en el Campeonato Mundial, sino porque tienen una fuerte presencia en las redes sociales. En Instagram cuentan con más de 250.000 seguidores. Esto les permitió expandir su firma más allá de las fronteras del conurbano bonaerense y llegaron a provincias como Santa Fe y Córdoba.

En el último posteo que hicieron en sus redes sociales, donde informaron acerca del premio mayor con una foto arriba del escenario, sus dueños manifestaron: “Esto es nuestro, esto es de ustedes. ¡Vamos Barrigones!”.

“Qué orgullo. Nos pusiste en lo más alto, de Chingolo para el mundo. Gracias totales chicos y felicitaciones”; “Los felicito, me volví fan desde el puestito del año pasado. Desde ese día no paré de comprar por internet y de regalarle a cada uno que conozco”; “Más que merecido ese premio, sigan así” y “De Chingolo para el mundo”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Otras categorías y ganadores

En el primer puesto de Mejor Alfajor del Mundo 2025 se ubicó la golosina producida por la fábrica Chacra Los Retamos, del Hoyo, Chubut. Obtuvieron el galardón más importante por su alfajor de harina de nuez y dulce de leche con cobertura de chocolate blanco.

El oro en la categoría de Mejor Alfajor Industrialfue para Arbanit Fellow, con su alfajor de cucurucho con pasta de dulce de leche.

El primer puesto en Mejor Alfajor Tradicional estilo Marplatense fue para La Aldea, por su alfajor de chocolate relleno de extra dulce de leche bañado en cobertura chocolate blanco.

En el podio por la Mejor Galleta de Alfajor, Bacará obtuvo la medalla de oro gracias a su alfajor de dulce de leche cubierto con merengue italiano.