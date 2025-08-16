¿Otra ayuda a Riestra?: el polémico penal que permitió el empate agónico ante Central

Deportivo Riestra rescató un punto en su visita al Gigante de Arroyito para enfrentarse al Canalla de Ángel Di María.

Rosario Central empató 1-1 ante Deportivo Riestra como local y dejó pasar la oportunidad de tomar el liderazgo en la Zona B del Torneo Clausura .

El “Canalla” se había puesto en ventaja a los ocho minutos del primer tiempo a través del delantero Alejo Véliz , pero Jonathan Herrera anotó el empate de forma agónica para Deportivo Riestra.

Rosario Central, que está teniendo un gran 2025, había tomado ventaja rápidamente a través de un potente cabezazo de Véliz, luego de un muy buen centro de Ignacio Malcorra .

Parecía que los dirigidos por Ariel Holan se iban a llevar una victoria que les hubiese permitido superar a River y tomar el liderazgo en la Zona B con nueve puntos (aunque el “Millonario” tiene un partido menos). Sin embargo, Deportivo Riestra amargó la fiesta en el Gigante de Arroyito con un gol de penal a los 48 minutos del segundo tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956859014316265479&partner=&hide_thread=false ¡PENAL PARA RIESTRA SOBRE EL FINAL EN ARROYITO! ¿Qué te parece? pic.twitter.com/lFGSmh10MD — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

Este importante punto le permitió a Deportivo Riestra alcanzar los siete puntos (al igual que el “Canalla”), para quedar quinto en la Zona B. En la próxima fecha, Rosario Central recibirá a Newell´s en el clásico rosarino, mientras que Deportivo Riestra también será local, pero frente a Sarmiento de Junín.

Síntesis de Rosario Central vs. Deportivo Riestra por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Liga Profesional 2025

Fecha 5

Rosario Central 1 – 1 Deportivo Riestra

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Germán Delfino

Rosario Central: Jorge Broun; Agustín Sández, Carlos Quintana, Juan Giménez, Emanuel Coronel; Franco Ibarra; Jaminton Campaz, Ignacio Malcorra, Enzo Copetti; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre; Jonatan Goitía, Mateo Ramírez, Milton Céliz; Jonathan Herrera y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Gol en el primer tiempo: 8m. Alejo Véliz (RC).

Gol en el segundo tiempo: 44m. Jonathan Herrera (DR).

Cambios en el primer tiempo: 40m. Juan Komar por Juan Giménez (RC).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Gabriel Oberdor por Pedro Ramírez y Rodrigo Gallo por Juan Randazzo (DR), 23m. Alexander Díaz por Nicolás Benegas (DR), 29m. Juan Manuel Elordi por Agustín Sández y Santiago López por Ángel Di María (RC), 36m. Tomás O´Connor por Enzo Copetti y Giménez por Jaminton Campaz (RC), y 41m. Antony Alonso por Pedro Ramírez y Santiago Vera por Milton Céliz (DR)

Huracán venció a Argentinos Juniors con otro arbitraje polémico

Huracán logró un triunfo agónico por 1 a 0 ante Argentinos Juniors en el estadio Tomás Adolfo Ducó en un partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El único gol de la tarde lo convirtió Agustín Urzi a los 41 minutos del segundo tiempo, cuando todo parecía encaminarse a un empate sin goles, después de llegar solo al área del “Bicho de la Paternal” y darle la victoria.

El encuentro fue áspero y cargado de roces, con varias amonestaciones y expulsiones. Argentinos quedó en inferioridad numérica desde la primera mitad tras la roja a Federico Fattori y en el complemento también vieron la roja Gonzalo Siri y Francisco Álvarez, lo que dejó al “Bicho” con nueve futbolistas.

Con este triunfo, Huracán alcanzó los nueve puntos en el campeonato y se posicionó en el tercer lugar, mientras que Argentinos Juniors quedó en el décimo lugar con cinco unidades.