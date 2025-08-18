Arrancó Baja la Data, el nuevo programa del streaming LM Play

Desde este lunes 18 de agosto, LMNeuquén dio un nuevo paso en su historia y se lanza al mundo del streaming a través de LMPlay , un espacio diseñado con tecnología de última generación y pensado para llegar a la audiencia con propuestas informativas y de entretenimiento adaptadas a los tiempos actuales.

Con la conducción de Luciano García Tauro , periodista y editor de LMNeuquén , Baja la Data se emitirá los lunes, miércoles y viernes de 11 a 12.

La propuesta no busca ser un noticiero tradicional, sino un espacio de análisis y debate con una mirada plural y federal. Habrá repaso de los principales temas del día, pero con un enfoque que priorice la profundidad antes que la inmediatez.

Embed - Día 1 en vivo de #LMPlay: el intendente de #Neuquén, Mariano Gaido, con Luciano García Tauro

Depende del Viento

El entretenimiento tendrá su lugar con un equipo integrado por Yamil González, Nacho Maccarone y Agos Palladino, tres comunicadores reconocidos en la región que llevarán su impronta personal a las tardes de LMPlay. El programa saldrá en vivo los lunes, miércoles y viernes de 12 a 14, con entrevistas, humor, actualidad y la mirada local como eje.

Yamil recordó la primera transmisión en vivo de LMNeuquén en 2020 y destacó: “Entendimos que estábamos en el camino correcto. Este proyecto nació para brindar entretenimiento local, invitando a neuquinos y rionegrinos a formar parte de una comunidad que privilegie lo que nos pasa a nosotros, sin desmerecer a las grandes producciones de Buenos Aires”.

streaming lm play

La influencer Agos Palladino señaló que integrar la grilla estable de LMPlay “es un sueño cumplido” y resaltó el respaldo del equipo profesional detrás de la propuesta.

Por su parte, Nacho Maccarone definió la experiencia como “un desafío superinteresante” y remarcó: “La idea es disfrutarlo y que eso se transmita al público. Además, tenemos un superequipo y eso te da confianza”.

De esta forma, LMNeuquén suma un canal propio de streaming que combina información especializada, debate político y entretenimiento regional. Una propuesta con identidad local y calidad técnica que busca consolidar una nueva comunidad en la Patagonia digital.

VACA MUERTA INSIGHTS

Vaca Muerta Insights

Un espacio dedicado a analizar la industria energética de manera rigurosa y accesible. La propuesta busca que la información técnica se entienda sin perder precisión. Conducido por Camilo Ciruzzi y Cristian Navazo, se emitirá todos los jueves de 14.30 a 15.30.

El programa se plantea como un lugar para comprender la política energética, los movimientos de capital y las regulaciones, pero también los impactos territoriales y en la cadena de valor.

“En una industria estratégica como la energética, el conocimiento claro y preciso no es un lujo: es una necesidad”, plantean desde la producción. La consigna es clara: sin especulaciones ni ruido, solo datos, contexto y análisis profundo sobre lo que realmente importa en Vaca Muerta.