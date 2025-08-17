Triunfazo: Boca goleó a Independiente Rivadavia y rompió una racha de 12 partidos sin ganar

El Xeneize, que atravesó la peor marca de su historia, supo jugar su mejor partido desde la asunción de Miguel Ángel Russo y fue eficaz en los minutos finales.

Tras 12 partidos sin triunfos, Boca disfrutó de su mejor performance en lo que va del campeonato doméstico: goleó 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza , tuvo ratos de buen fútbol en la primera mitad y mostró contundencia en el complemento. Además, se alejó de la parte baja de su zona en el Torneo Clausura y disipó los fantasmas vinculados a la continuidad de Miguel Ángel Russo .

En un clima hostil, pero con el apoyo de los hinchas que viajaron a Mendoza, Boca tomó la iniciativa desde el primer minuto, aunque con poco juego: abusó demasiado de los envíos aéreos y los desmarques de Juan Barinaga, que tuvo varias incursiones ofensivas, por el sector derecho. Sin embargo, en el arranque del encuentro la más clara fue para Independiente Rivadavia , con un remate lejano de Sebastián Villa.

El Xeneize, aún sin mostrar demasiados pergaminos, generó algo de peligro en dos oportunidades. En la primera de ellas, Carlos Palacios no llegó a conectar con claridad un centro pasado; mientras que en la otra, Edinson Cavani fue protagonista de una acción insólita en la que, pese a estar al lado del arco, el balón le pasó por abajo de la suela. Al rato, la malaria se cortó: Leandro Paredes, con desvío incluido, estampó el 1-0.

¿Qué explicación le encontrás a este errado de Cavani?

LO GRITÓ CON EL ALMA: Paredes capturó la pelota suelta, sacó el remate, la pelota se desvió y se convirtió en el 1-0 de Boca ante Independiente Rivadavia.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025

Más aliviado por estar en ventaja, el cuadro azul y oro mejoró considerablemente, sobre todo cuando agrupó hombres en la mitad de la cancha. Por momentos, pudo capitalizar la velocidad de Lautaro Blanco y hasta estuvo a punto de ampliar diferencias, aunque el Matador volvió a tener un yerro de cara a la meta. Al menos en los 45' iniciales, se trató de la mejor producción de los comandados por Miguel Ángel Russo en lo que va del Torneo Clausura, incluso pese a un error de Agustín Marchesín que obligó a Marco Pellegrino a realizar una salvada en la línea.

PELLEGRINO, EL HÉROE DE BOCA PARA EVITAR EL EMPATE DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025

En el complemento, que estuvo interrumpido por las bengalas de los fanáticos del conjunto de La Ribera, la visita sacó el pie del acelerador y le permitió a la Lepra acercarse demasiado al golero. Thomas Ortega probó desde media distancia con un remate que terminó en el techo del arco y, con poco, parecía que el anfitrión podía llegar a empatarlo.

Urgido por los tres puntos, el Xeneize se tiró atrás y tampoco pudo capitalizar un interesante contraataque del Changuito Zeballos, que no estuvo fino en el mano a mano con Ezequiel Centurión: fue al choque en lugar de definir, le quedó el rebote y el tiro terminó en el cuerpo de un rival. Con la intención de oxigenar el centro del campo, Miguelo agotó las ventanas de cambios: Cavani, enojado por su sustitución, le dijo algo a la pasada a Claudio Úbeda, ayudante de campo.

Williams Alarcón, que ingresó preciso y bien ubicado, le dio una asistencia perfecta a Milton Giménez, que de manera increíble marró su disparo cara a cara con el guardameta. El DT de los mendocinos Alfredo Berti, quien a esas alturas tenía un duelo personal con el árbitro Pablo Dóvalo, se fue expulsado.

Cuando faltaban apenas unos minutos para el final del encuentro, el ex volante de Huracán tuvo un gesto técnico delicioso y le brindó un pase en profundidad a Zeballos, que remató bien pegado al palo derecho para sentenciar una victoria clave para Boca. En la acción posterior, el Xeneize avanzó con cuatro hombres y Alan Velasco, que incursionó por la punta izquierda, se sacó la mufa para pasar a golear. Después de 120 días, el club azul y oro volvió a sonreír.

¡¡LO LIQUIDA EL CHANGUITO Y BOCA VUELVE A GANAR!! Zeballos le ganó el mano a mano a Centurión para anotar el 2-0 ante Independiente Rivadavia.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025

¡¡¡Y ES GOLEADA!!! Alan Velasco pone el 3-0 de Boca ante Independiente Rivadavia para que el Xeneize vuelva a ganar.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025

La previa de Independiente Rivadavia-Boca

Formación de Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Thomas Ortega, Maximiliano Amarfil; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Los 11 elegidos por Alfredo Berti para enfrentar a Boca Juniors

¡VAMOS LEPRA!



— Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) August 17, 2025

Formación de Boca: Agustín Marchersín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Gol: Leandro Paredes (30'), Exequiel Zeballos (88'), Alan Velasco (90').

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Transmisión: ESPN Premium.