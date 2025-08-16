⁠Un histórico de Boca aconsejó a Juan Román Riquelme para mejorar al club y destacó una característica de River

Un ex jugador y entrenador del club no dudó en hacer observaciones sobre el presente del club y destacó una virtud del millonario para copiar.

Juan Román Riquelme , el presidente de Boca , es quien al momento recibe la mayor cantidad de críticas por parte de los hinchas y exfutbolistas de la institución debido al paupérrimo nivel deportivo que muestra la primera división de fútbol el cual sigue acrecentando su racha negativa histórica que contempla 12 partidos sin ganar.

Personajes históricos de la institución que han visto al equipo en un momento mejorado, en comparación a lo que exhibe desde hace años el plantel, se hacen eco del presente y lanzan su críticas y consejos para colaborar con una mejora en los resultados. Fue el ex jugador y entrenador del club Rodolfo Arruabarrena quien analizó el presente de la institución. " Acá hay un tema institucional y un tema deportivo. A mí lo que me interesa es que el club esté bien y deportivamente se saldrá. Sino habrá que sacar ocho o nueve chicos de inferiores, que me dijeron que hay”, dijo Arruabarrena en una entrevista con 805 stream.

Luego destacó sobre la importancia de las inferiores: “Cuando las cosas no vienen bien el hincha de Boca quiere ver caras nuevas. Me acuerdo cuando agarré yo, que nadie me dijo nada pero fuimos a buscar porque sabíamos que había, en la categoría 96’ y 97’, pibes que pedían. Todos hicieron carrera, algunos mejores, otros peores”.

Refiriéndose aún a las juveniles, el entrenador destacó a River y lanzó una crítica a Miguel Ángel Russo: “Yo veo a Vélez, veo a River, y hay chicos de 16 o 17 años que ya están en Reserva e incluso en Primera. Tanto Guillermo (Barros Schelotto) como Marcelo (Gallardo) los meten o entrenan. Acá no. Pero bueno, puede ser un tema de Miguel (Russo) o institucional”.

El análisis sobre la gestión de Riquelme

"Con Román (Riquelme) se puede hablar de fútbol, él sabe mucho de fútbol. Ahora, ser presidente… tenés que tener lugar para gente capacitada. En Boca hay política. La prensa habla todos los días aunque le vaya bien o mal. Si los jugadores y dirigentes no tienen la personalidad y la capacidad para asumir eso y agarrar sólo lo positivo, te puede generar un quilombo interno importante”, soltó.

Y luego agregó: “A mí Román me conoce. Cuando él no era presidente opinaba siendo yo el DT y sabe que respeto todas las opiniones. Había cosas que me molestaban y otras que no, pero no lo hacía público”.

Otro ex Boca que no se guardó nada contra Riquelme

Juan Román Riquelme es por hoy una de las personas más cuestionadas en el mundo Boca aún siendo uno de los máximo ídolos que tiene institución y mientras ocupa el cargo de presidente del club. El motivo es el difícil proceso futbolístico que atraviesa el equipo desde el inicio de su gestión en el cual no puede encontrar una racha de buenos resultados que lo saquen del momento.

Es por eso que más allá de la reacción de algunos hinchas, ex jugadores de la institución también enfrentan al presidente del club y exponen sus diferencias a través de las redes sociales. "No gritaste el gol de Carlitos Tevez contra Gimnasia que significó arrebatarle el campeonato a River en los últimos 10 minutos (fue el mismo día que no bajaste a saludar a Diego) y ahora festejaste un empate con gusto a poco para Boca, pero un alivio para los tuyos", escribieron a través de las historias de Instagram sobre el festejo que efusivo festejo que mostró Riquelme cuando el equipo consiguió empatar el duelo ante Racing.

Fue el exarquero Pablo Migliore quien apuntó sin escrúpulos contra Riquelme, como en otras oportunidades. Luego agregó: "Nosotros decimos que Boca está por encima de todo y de todos. Vos no lo decís y es es casi el único acto de sinceridad de tu parte... Mucha gente dejó de querer al ídolo futbolístico... Nadie tiene motivos para querer al dirigente".

