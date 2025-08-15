Falleció a los 83 años Ramón Maddoni, histórico descubridor de cracks del fútbol argentino

El mundo del fútbol argentino se vistió de luto este viernes tras conocerse la noticia del fallecimiento de Ramón Maddoni , un nombre sinónimo de la detección de talentos y el desarrollo de jóvenes promesas. A los 83 años, el hombre que pasó su vida en las canchas de baby fútbol y fue el formador de una generación dorada de futbolistas, dejó un legado imborrable que trascenderá por años en la historia de los clubes más grandes del país.

Su partida no solo representa la pérdida de un profesional incansable, sino también la de un mentor que, con su ojo clínico y su pasión inquebrantable, moldeó el destino de decenas de jugadores que brillaron a nivel nacional e internacional.

La noticia de su deceso fue confirmada en la mañana del viernes, causando un profundo dolor en la comunidad futbolística que lo conoció y respetó. Maddoni, un hombre de bajo perfil y enorme influencia, dedicó su vida entera al Club Social Parque , una modesta institución de baby fútbol en el barrio porteño de Villa del Parque, que se convirtió en la cuna de los mejores futbolistas argentinos de las últimas décadas.

Su “oficina”, como él mismo la llamaba, no era un escritorio, sino una cancha de fútbol 5 donde pasaba horas observando cómo los niños corrían y se movían, buscando ese detalle que marcaba la diferencia entre un buen jugador y una futura estrella. Su método era simple, pero efectivo: no se fijaba tanto en la técnica, sino en la "forma de correr" y en la inteligencia de juego. Su legado, que comenzó en Argentinos Juniors y se consolidó en Boca Juniors, es la prueba irrefutable de su capacidad única para anticipar el éxito.

La lista de jugadores que pasaron por sus manos y se convirtieron en figuras del fútbol mundial es tan extensa como impresionante. Entre los nombres más destacados se encuentran Fernando Redondo, uno de los mediocampistas más elegantes y cerebrales de su generación; Juan Pablo Sorín, un lateral de enorme proyección y temperamento; Diego Placente, un defensor que hizo una gran carrera en Europa; y el talentoso Esteban Cambiasso, que fue multicampeón con el Inter de Milán.

"Te amaré y te amaremos por siempre junto a mi familia Fuiste y serás mucho + q un entrenador, un formador, un maestro "Te quiero mucho" me decías al oído desde chico después de una victoria más en Parque donde ya habías gritado "toca pa atrás nene" cuando alguno no se apoyaba en el compañero Nos enseñaste mirándote dentro de la cancha con tus saltos a cabecear, con los brazos abiertos, a bajarla y amortiguarla con el pecho, uf tantos gestos técnicos… y disfrutamos fuera de ella. Gran recitador, tanguero de alma, buen morfi, buenos vinos, y claro fútbol por los poros Hablamos miles de veces y me pasabas el teléfono con jugadores de la 87, 92, o 2010 "No sabés lo que juega este pibe" y les pasabas nuestras camisetas para que durmieran con ellas en un ritual adorable, en sueños que solo te da la pelota Inolvidables momentos juntos con Yiyo y Noemí con toda la categoría '76 vueltas olímpicas, decenas de torneos capital, conurbano , baby y después cancha de 11. Viaje a Chile ya de adolescentes, se me caen las lágrimas mientras también sonrío al recordarte "el 3 con el 7, el 4 con el 11" Nuestra charla para q jugará de 3 uf te quiero tanto gordo Hermoso poder compartir la ilusión de un Mundial @fifaworldcup 2006 que @sol_alac te hizo bajar 11 kilos y tuvimos q comprar traje nuevo y veías a tus pollos con la celeste y blanca lleno de orgullo Estuve y estaré siempre a tu lado tu legado será eterno Te quiero con el alma amigo" - Juan Pablo Sorín

Estos futbolistas, que se formaron bajo su tutela en Argentinos Juniors, fueron solo la primera camada de un fenómeno que se repetiría años más tarde en Boca Juniors.

Un legado que marcó a fuego la historia de Boca Juniors

El período más fructífero y reconocido de la carrera de Maddoni se dio en el Club Atlético Boca Juniors, donde llegó de la mano de Mauricio Macri en la década de 1990 para reformar las divisiones inferiores. Fue en ese club donde Maddoni consolidó su reputación como un verdadero genio para descubrir talentos. De sus canteras surgieron jugadores que marcaron una época y se convirtieron en ídolos indiscutidos de la institución.

Carlos Tevez, el "Apache" que conquistó el mundo con su garra y su talento, es quizás su descubrimiento más icónico. Junto a él, figuras como Fernando Gago, con su visión de juego y su exquisita técnica, y Juan Román Riquelme, el último gran "diez" del fútbol argentino y actual vicepresidente del club, forjaron una identidad ganadora que llevó a Boca a la cima del mundo.

"Miro cómo corre el pibe y ya por la pinta me doy cuenta. El que corre como sobrando, ese juega bien. Es como si hubiese nacido para esto"

QEPD, Ramón Maddoni.

Eternamente gracias.



QEPD, Ramón Maddoni.



Eternamente gracias. pic.twitter.com/t4UW0LlG4q — SX (@SANGREXENEIZE) August 15, 2025

Además de estos nombres, Maddoni fue el responsable de llevar al club de la Ribera a otros futbolistas que también dejaron su huella, como Leandro Paredes, quien se consolidó en el fútbol europeo y la Selección Argentina; Mauro Boselli, un goleador incansable; Nicolás Gaitán, un extremo desequilibrante; y más recientemente, el campeón del mundo Alexis Mac Allister.

Maddoni no solo formaba futbolistas, sino que también inculcaba valores como la disciplina, el esfuerzo y la humildad, características que definieron la carrera de muchos de los jugadores que pasaron por su ala.

Su dedicación era total, incluso cuando su salud se lo permitió siguió trabajando hasta sus últimos días. La huella que dejó en cada uno de los jugadores que guio es invaluable, y las historias de su generosidad y su pasión por el fútbol son innumerables.