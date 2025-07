Polémico: los carteles que aparecieron contra Tévez a horas de su regreso a Independiente

Más allá del recibimiento que puede ser hostil, el entrenador logró revertir una crítica situación de la institución y deportiva que coqueteaba con el descenso a la segunda categoría y logró transformar eso en un equipo competitivo. Sin embargo, la salida del club fue conflictiva: "No he terminado bien con la dirigencia, no valoran mucho el trabajo que uno hizo. No sé si no vamos a la Justicia, porque es difícil ponerse de acuerdo. Ellos dicen que yo les debo plata, y yo les digo que ellos me deben", dijo Tévez después de dejar su cargo que duró menos de un año.