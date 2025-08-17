Quintriqueo: "Muchos del MPN apoyan nuestro proyecto político"

Indicó que uno de sus objetivos como candidato a senador será “volver a poner en contacto a la política con la gente”. Criticó al gobierno nacional, al provincial y a la conducción del PJ.

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo , será candidato a senador por Más por Neuquén, el partido que creó para competir en las próximas elecciones nacionales de octubre bajo la premisa, según dijo, de “lograr una representación real de los neuquinos”.

En diálogo con LMPlay, el dirigente gremial afirmó que su objetivo fue el de armar una fuerza que recoja el descontento de la gente que votó en su momento al gobierno nacional, pero también de los peronistas que no comulgan con la actual conducción de este espacio político en Neuquén.

Además, fue crítico con el gobierno provincial. “Le faltó firmeza para reclamar. Neuquén es una de las provincias que más aporta a la economía y al tesoro nacional y sin embargo a la hora de la distribución es una de las que menos recibe”, advirtió.

- ¿Cómo surgió esta candidatura?

- Surge, y lo vengo diciendo desde hace más de un año, en esa orfandad en cuanto a la representación que sentimos cuando se discutió el DNU, la ley bases, o sea, todo lo que nos trajo aparejado la llegada de Milei. Una orfandad de no encontrarse representados en quienes hoy ocupan los lugares en los cargos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entonces fuimos conformamos ese partido para así buscar una representación real de los neuquinos y volver a poner en contacto a la política con la gente. Creo que también nos tiene que permitir analizar el por qué llegó Milei al gobierno, qué es lo que pasó en la sociedad y por qué votó como votó.

Eso nos llevó a armar una fuerza política que tuvo mucho contacto con los vecinos, sigue teniendo, porque venimos recorriendo todos los días en charlas, que es en definitiva donde se puede entender lo que le pasa al vecino que hoy está sin laburo, que no le alcanza para llegar a fin de mes, que tiene a su padre o a su abuelo en una situación crítica porque le sacaron la medicación. O sea, hay toda una situación de crisis que ha ido profundizándose y que también permite escuchar.

Más por Neuquén Los candidatos de Carlos Quintriqueo y Más Neuquén para las elecciones del próximo 26 de octubre.

Peronismo

- ¿Y por qué no ir con otras fuerzas políticas que tienen un pensamiento más o menos parecido?

- El peronismo vi que iba a terminar en lo que está terminando. Desde Buenos Aires diciéndote quién es el neuquino que tiene que representar a Neuquén. Yo eso no quiero, sino que los neuquinos elijan quién quiere que los represente y no desde Buenos Aires nos indiquen quién tiene que ser. Eso hace mal, creo eso al peronismo le ha hecho mucho daño y se lo está haciendo en esta provincia porque creo que hay figuras que la gente se cansó y de metodología que también.

Tengamos en cuenta lo que le pasó al MPN por no haber tenido una democracia más participativa también y así terminaron perdiendo un gobierno. Y en esto va a pasar más o menos lo mismo, o sea, si se digitan de Buenos Aires quienes tienen que ser los candidatos de Neuquén, la verdad que a los neuquinos eso no nos da garantía de que nos representen.

- ¿No se dividen votos?

- No, yo no lo creo, porque es lo que muchas veces bajo ese pretexto te decían, que si te vas por afuera vas a dividir, que vas a ser funcional a la derecha. Yo la verdad lo que digo es que salimos a construir una fuerza política con gente convencida porque no se siente representada por todo ese espectro donde se terminan discutiendo los mismos de siempre. Y lo que fuimos a buscar es el desencanto, el desencanto generalizado. Hoy hay una gran apatía de la gente por participar. O sea, hoy el mayor problema es que la gente no quiere ir a votar porque cree que con haber votado a Milei como castigo fue el acto de mayor rebeldía contra la política y que no ir a votar es otro acto de mayor rebeldía.

Y la verdad que nosotros lo que planteamos es que en esta elección hay que ir a votar porque lo que se eligen son senadores y diputados. Lo que a uno le toca representar es no permitir que avancen políticas de ajuste, que vayan en contra de los derechos y, sobre todo, defender esta provincia.

Al neuquino que no tiene vivienda, trabajo, ni expectativa. Los jóvenes que no ven futuro porque cuando salen al mercado laboral no lo encuentran porque no tienen experiencia y cada día las posibilidades son menos.

SFP Carlos Quintriqueo candidato a senador (4) Sebastián Fariña Petersen

Figueroa

- ¿Cómo analiza la gestión del gobierno provincial ante esta situación que describe?

Ellos están en un equilibrio con el gobierno nacional en determinadas cuestiones, algo que puede ser entendible porque les toca conducir la provincia, pero creo que hay que tener una posición mucho más firme porque acá se arrebataron recursos. Neuquén tiene una particularidad en su economía producto del gas y el petróleo. Y si el financiamiento nacional a muchos municipios le servía porque mucha obra complementaria del cordón cuneta, de algunas cuadras de vereda, asfalto, eran con financiamiento, eso no existe más. Y creo que le faltó firmeza al gobierno de la provincia de reclamar los fondos. Neuquén es una de las provincias que más aporta a la economía y al tesoro nacional y sin embargo a la hora de la distribución es una de las que menos recibe.

- ¿Qué sector del electorado de la provincia creen que los va a votar?

- Los neuquinos que están desencantados en general, de la gente que votó a Milei creyendo que iba a haber un cambio real y hoy se encuentran frustrados.

- ¿Los estatales?

- Entre los estatales hubo los que lo votaron por la Libertad Avanza, de hecho Milei sacó el 60% de los votos. Ese desencanto nos va a votar. También de lo que no terminar de resolver el peronismo de la forma que la gente quiere, y que encuentran en nosotros una representación. Sobre todo el movimiento obrero, desencantado también con el gobierno provincial. Y la orfandad en la que ha quedado la militancia del MPN, muchísimos de ellos hoy están con nosotros militando porque se sienten representados y, al no tener hoy su partido una participación en esta elección, muchísimos de ellos están apostando a este proyecto.

SFP Carlos Quintriqueo candidato a senador (7) Sebastián Fariña Petersen

La carrera a octubre

- ¿Cómo visualiza el escenario electoral de octubre?

- Yo no veo una polarización como se dice. Vengo hace un año y medio recorriendo las casas de los vecinos, recorriendo la provincia y no es así, podrán ser de alguna encuesta Pero yo no creo en las encuestas porque hace rato que no coinciden con lo que fueron después los resultados, yo no veo una polarización. Creo que tenemos amplias posibilidades y hemos conformado un espacio y una lista plural con representación de distintos sectores de la sociedad que nos va a permitir ser competitivos y tener un resultado más que favorable.

- ¿Llegar al Senado sería una sorpresa o compite para ganar?

- Yo compito para ganar, si armamos un partido y salimos nosotros a competir, lo que queremos es ganar, representar a las neuquinas y los neuquinos tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados.

- ¿Con qué propuesta de campaña?

- Nosotros compartimos lo de Ficha Limpia, creemos que es una herramienta que sirve, no es la perfecta, pero se puede perfeccionar con una ley que sancione a los políticos que falsean sus plataformas electorales y mienten para llegar a los cargos que se ocupan, entonces devolverle a la ciudadanía una herramienta que tenga la posibilidad como elector de poder demandar a aquel que te estafó en la plataforma o en la campaña electoral, eso como para reconciliar a la sociedad con la política, que es algo que hoy está disociado.

Después, hay temas como construir un fondo de reparación por lo que aporta y por lo que recibe, no solo que recibe menos en términos financieros y económicos, sino que también nosotros lo que estamos recibiendo hoy es más de 30 familias por día, y Neuquén no está en condiciones de sostener este crecimiento sin tener también una compensación especial.