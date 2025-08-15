Raul Cascini apuntó contra todos en un programa de streaming

Una semana después de haber sido cesanteado como parte del Consejo de Fútbol de Boca (junto a Chicho Serna), Raúl Cascini pasó por el programa de streaming Fútbol y Rosca del periodista Pablo Ladaga. “Ya saben cómo son las cosas. Me he ido del club . Me causa mucha gracia las cosas que están diciendo. Por ejemplo, que le estoy haciendo juicio al club. Soy un agradecido a Boca. Soy un agradecido a nuestro presidente, que es mi amigo”, subrayó.

“Cierro una etapa de mi vida. Uno se va orgulloso. Lo hice con mucho amor, le dediqué mucho tiempo, dejé mucho tiempo de mis hijos; en el medio una hija se me recibió y uno sabe que este club genera todo eso. Fueron cinco años y medio”, prologó el Mosquito, de 54 años.

Cascini volvió a confirmar que no tiene previsto hacer una presentación legal tras quedar afuera de la estructura del fútbol. “Jamás le haría juicio al club. Me había hecho una intervención en la boca, no podía salir y fue creciendo el rumor. Y dije ‘por qué tanta maldad, tanta mentira’. Es parte del juego, pero pasan los límites. Yo tengo que salir a desmentir... ¿Por qué, si yo quiero vivir tranquilo?“, refrendó.

image

“Voy a mandarles carta documento, pero a muchos que me faltaron el respeto, me lastimaron mucho, a mí, a mis hijos, a mis viejos. Como no puedo hacer otra cosa, los voy a llevar a la Justicia”, agregó. Sobre su prestación, optó por destacar las aristas que juzgó positivas. "Nuestra gestión fue con algunas cosas buenas, otras muy buenas... Hicimos debutar más de 40 jugadores, en la historia del club no pasó eso. Si te digo que te traigo a Marchesín, a Ayrton Costa, a Alan Velasco, a Alarcón, a Battaglia... Y después vengo y te digo ‘traigo tres más: Pellegrino, Braida y la frutillita que es Paredes’, ¿qué me decís? ¿Que traés a todos? Hicimos un mercado malo... Boca hoy tiene un equipazo, esa es la realidad. Cuando tome confianza, gane dos partidos seguidos, va a dar de qué hablar“, se envalentonó.

Las declaraciones de Raúl Cascini

“Llegamos al club y no teníamos para comprar jugadores. Y después empezaron a crecer las finanzas del club. Tenemos un predio que es brillante. Ojalá que los socios lo puedan conocer. Lo mismo la cancha, ¿cómo está el estadio? No se inunda. El predio, lo mismo, cuando llegamos se inundaba. Los vestuarios, cuando llegamos, estaban como cuando me cambiaba yo. Ahora están como corresponde para un club como Boca", apostó por enumerar Raúl Cascini.

“Esta secretaría técnica es la más ganadora, ganamos seis campeonatos nosotros. Nunca pregunté en ningún club por qué me llaman ni por qué me echaron; en esta ocasión, mucho menos. A mí me lleva Marcelo (Delgado), que es mi hermano, y me hizo conocer a Román, con el que no tenía una relación como la que forjamos en estos seis años. Acá es solo un abrazo, un beso y gracias por todo”, explicó por qué no tiene reproches en cuanto a la decisión.

Embed - CASCINI CON PABLO LADAGA #argentina #bocajuniors #futbol #viral #boca #cascini #riquelme #schiavi

“Lo único que le puedo decir al hincha es que soy agradecido, siempre me ha tratado de maravillas. Lo único que tiene que hacer es no llevarse por las estupideces que muchos dicen. Estos chicos lo van a sacar adelante, hay un gran plantel, un gran cuerpo técnico. Ojalá que el partido del domingo sea un buen comienzo en Mendoza -ante Independiente Rivadavia-. Es una racha de la que hay que salir y empezar a conseguir triunfos”, concluyó.