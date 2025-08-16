Sorpresa en Mendoza: Luis Petri encabezará la lista de diputados de LLA y la UCR

El ministro de Defensa sorprendió al confirmar su candidatura como diputado, horas antes del cierre de listas.

A pocas horas del cierre de listas para las elecciones del 26 de octubre, Luis Petri , ministro de Defensa de la Nación, fue confirmado como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en Mendoza , partido que actualmente mantiene una alianza con la Unión Cívica Radical (UCR) provincial.

El anuncio tomó por sorpresa, ya que apenas unas semanas atrás, al definir los candidatos de la UCR para la alianza, Petri había desmentido firmemente su candidatura. Aunque el titular de la cartera de Defensa había asegurado que iba a estar "donde el presidente Milei lo decida”.

En ese entonces, al armar las listas, se definió que Pamela Verasay sería la primera candidata radical para la Cámara de Diputados de la Nación, mientras que el primer puesto sería ocupado por el presidente de LLA Mendoza, Facundo Correa Llano .

Sin embargo, un giro inesperado cambió la situación cuando el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, presentó oficialmente la candidatura de Petri como diputado nacional del frente de La Libertad Avanza en la provincia y anunció que estará a la cabeza de lista de candidatos. Además, en un posteo en la red social X, aseguró que "su trayectoria lo respalda".

"Estoy convencido de que desarrollará esta tarea con la responsabilidad y el profesionalismo que lo caracterizan, contribuyendo a impulsar los cambios que la Argentina necesita", confió el gobernador.

De esta forma, dejaría de ocupar el primer lugar Correa Llano, actual diputado nacional y presidente del partido en la provincia. La decisión, responde a una estrategia que busca asegurar un triunfo seguro, colocando en la cabeza de lista un nombre más conocido y con más llegada entre los mendocinos, al igual que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires con la designación de Patricia Bullrich como candidata a senadora nacional por el oficialismo.

En cuanto a los seis partidos restantes, ya tienen prácticamente cerradas sus listas para las elecciones del 26 de octubre, en las que Mendoza definirá cinco bancas en Diputados. La confirmación oficial de las candidaturas se conocerá este domingo, fecha límite para presentar las listas.

El mensaje de Petri en redes sociales

Este sábado, el ministro se reunió junto al gobernador, intendentes y sus compañeros de lista, para firmar la aceptación de las candidaturas. En este contexto, Petri utilizó sus redes sociales para expresarse al respecto.

"Acepto con orgullo el ofrecimiento del presidente Javier Milei para encabezar la lista a diputados nacionales por mi amada Mendoza en las elecciones de octubre. Liderados por @JMilei estamos dando la batalla más importante para sacar a la Argentina de la decadencia y buscar el futuro de progreso que todos soñamos", inicia el posteo.

luis petri (2) Luis Petri firmó la aceptación de la candidatura.

En la publicación, Petri expresó que su compromiso es absoluto, tanto con el país como con la provincia. "Quiero decirles a todos los mendocinos que voy a trabajar por una provincia que refuerce su peso en el debate nacional, defender nuestras economías regionales, apoyar a quienes producen y emprenden, y garantizar que el mérito y el esfuerzo serán reconocidos y recompensados", destacó.

"Necesitamos en el Congreso personas que crean en las ideas de la libertad para sacar al país adelante", cerró.