El confuso episodio que preocupó a los vecinos y su impensado desenlace

El llanto y las quejas de dolor de una mujer amargaron a clientes de una conocida farmacia de la región. El esclarecedor reporte policial.

La muchacha fue asistida amablemente en la esquina por el personal de Farmacia Sánchez y de la comisaría 26.

Todo era calma y alegría en la tradicional esquina de Roca e Irigoyen , en Fernández Oro . Inclusive en la conocida farmacia que allí se ubica, los empleados atendían con la peluca y hasta narices de payasos palpitando con la mejor onda el Día del Niño que se celebra este domingo.

Pero durante un rato largo, las sonrisas dieron paso a los rostros serios, la tensión y la preocupación. Es que en un inicialmente confuso episodio una joven oriunda de Cipolletti según sus palabras lloraba en el cordón de la vereda con signos de evidente dolor .

“No puedo respirar, no puedo respirar” , se quejaba una y otra vez ante las consultas de los vecinos, que no lograban comprender qué le había ocurrido.

¿Un robo? ¿Algún problema de salud? ¿Exceso de alcohol u otra sustancia? ¿Violencia de Género?

Esta última teoría comenzó a cobrar fuerza cuando la chica adujo que su novio la había abandonado allí y por algunos raspones que se le advertían, aunque consultada amablemente por las uniformadas de la comisaría 26 que rápidamente llegaron hasta allí dio a entender que su pareja “no me hizo nada”.

Sí deslizó que había pasado la tarde en un complejo de fútbol cercano que los sábados reúne a una multitud y que luego se cayó al cruzar Irigoyen.

El esclarecedor y sorprendente reporte policial

Tanto el personal de la seccional local -la 26- como de la Farmacia Sánchez actuaron con eficiencia y gran sensibilidad social. La contuvieron a la muchacha, le acercaron agua y acompañaron hasta que llegó la ambulancia que la trasladó al Hospital local.

Luego LM Cipolletti accedió al reporte policial que esclareció la situación y llevó tranquilidad a los vecinos que se habían preocupado por la chica.

“Era una femenina en estado de ebriedad que se habría peleado con su novio y al encontrarse en dicho estado se cayó. Por precaución fue trasladada al nosocomio local, su hermana ya tendría conocimiento y la iría a buscar al nosocomio”, se informó a este medio.

Al parecer la bebida alcohólica ingerida en exceso sería el “fernet”. Así, escándalo mediante, culminó el sábado la muchacha que una vez equilibrada por los profesionales iba a recibir el alta para regresar a Cipolletti.