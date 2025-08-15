⁠Un jugador de Boca se quiere ir, pero el club le puso un freno

Un futbolista habría expresado su deseo de salir de la institución pero el club no pretende avanzar con la negociación.

Hace varios meses, o incluso años, que Boca perdió aquella virtud que supo tener en un momento: un llamado del club para ser nuevo jugador en el plantel era inevitable de rechazar e incluso para los jugadores que eran parte del plantel era una decisión forzada tener que irse. Sin embargo, el presente del club muestra lo opuesto.

Kévin Zenón es uno de los jugadores que tiene sus valijas armadas para escapar del mundo xeneize y comenzar una etapa profesional en el fútbol europeo. Pero por decisión de la dirigencia que comanda el presidente del club Juan Román Riquelme, quien ya no cuenta con el Consejo de Fútbol tras disolverlo, la posibilidad de que salga está completamente frenada.

El Olympiacos de Grecia vino a la carga por el habilidoso jugador zurdo que busca recuperar su nivel futbolístico que había cautivado a los hinchas y puso sobre la mesa 7 millones de dólares a cambio del 100% de su ficha . A pesar de la cifra el club le cerró las puertas por el momento a la negociación por un impuesto del gobierno nacional.

A fines de julio a Subsecretaría de Seguridad Social dispuso que los clubes de la AFA deberán aportar una mayor alícuota de retenciones previsionales, pasando del 8% al 19,12%. Debido a esta situación y que Unión de Santa Fe posee un 20% del pase, al club le quedaría un monto bajo de la operación.

Por el momento Zenón se plantó y habría pedido que lo dejen emigrar al fútbol de Grecia.

La sorpresiva decisión que tomó Boca con los jugadores borrados por Russo

Los defensores Marcelo Saracchi y Cristian Lema permanecerán en Boca hasta diciembre de 2025, tras no concretarse su salida con la institución ni recibir propuestas de otros clubes. Tanto Saracchi como Lema cumplirán sus contratos hasta el final del año y quedarán en libertad de acción a partir de 2026 para definir su futuro.

A diferencia de Marcos Rojo, quien ya debutó con Racing tras desvincularse del club, Saracchi y Lema no lograron acordar su salida. El lateral uruguayo estuvo cerca de incorporarse a Independiente, pero las negociaciones entre las instituciones se estancaron y el club de Avellaneda optó por otros refuerzos: Facundo Zabala y Milton Valenzuela.

Por su parte, Lema intentó rescindir su vínculo tras quedar marginado del plantel. Presentó una propuesta formal, que fue rechazada por la dirigencia. Boca respondió con una contraoferta, también sin éxito.

Con este escenario, ambos jugadores continuarán entrenando de manera diferenciada y en horarios alternativos al grupo principal, decisión tomada por el cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo y avalada por la dirigencia de Boca.