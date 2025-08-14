Cascini se fue de Boca y apuntó contra los periodistas: "Ahora nos vamos a ver las caras"

El exintegrante del Consejo de Fútbol realizó un breve monólogo ante los medios al ratificar su salida del club xeneize.

Raúl Cascini y Mauricio Serna dejaron de ser parte del Consejo de Fútbol de Boca y ya no trabajan para el club. En medio de la crisis deportiva que atraviesa el equipo hace casi dos años, los dirigentes y exjugadores, campeones del mundo con el xeneize como futbolistas, ya no forman parte de la estructura que comanda el presidente Juan Román Riquelme.

En los últimos días, uno de los tantos rumores que trascendieron en los medios y las redes sociales es que Chicho se había ido con tranquilidad y que Cascini le iniciaría acciones legales al club.

"No vengo a aclarar nada, ya todos ya saben cómo son las cosas, me fui del club. Me causa mucha gracia cosas que están diciendo, por ejemplo que le estoy haciendo juicio. Soy un agradecido a Boca, a su presidente, que es mi amigo", comenzó diciendo Cascini este jueves en su escueto monólogo ante los periodistas presentes en las instalaciones del club.

"Hay que tener cuidado a la hora de hablar. Porque uno tiene familia, amigos, mis padres, y hay cosas que duelen, que me molestan. Entonces ahora, como yo no trabajo más en el club, a partir de ahora nos vamos a ver las caras. Eso va a estar bueno, va a estar lindo", finalizó el exjugador de Boca e Independiente, entre otros, en todo amenazante y con una sonrisa.

El Consejo de Fútbol, creado a fines de 2019, cuando la fórmula Jorge Ameal-Juan Román Riquelme-Mario Pergolini ganó las elecciones, no existe más.

En esa misma línea, el actual presidente estaría buscando un mánager para que trabaje en el fútbol profesional del club. Los rumores marcan los mismos apellidos que surgieron a fines de la semana pasada, tras la eliminación de la Copa Argentina contra Atlético Tucumán.

Entre ellos están Carlos Fernando Navarro Montoya, Alberto Márcico, José Néstor Pekerman y Enrique Hrabina entre otros.

No anotar a los refuerzos, el mayor papelón del Consejo

Los exjugadores devenidos en dirigentes tuvieron su peor momento en julio del año pasado, cuando no anotaron a tiempo a los refuerzos para jugar la serie de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle.

Gary Medel, Milton Giménez, Brian Aguirre y Tomás Belmonte no pudieron jugar ni en la ida ni en la vuelta de 16avos de final porque los responsables del Consejo mandaron tarde la documentación, pero Riquelme decidió bancar a todos los integrantes de la gestión y por la falla no se tomaron cartas en el asunto.

Fue uno de los errores más graves que se recuerde en la historia de la dirigencia deportiva en el continente.

Serna fue el que puso la cara ante los medios en los últimos momentos difíciles, como cuando Riquelme echó a Fernando Gago y tras la eliminación de la Copa Argentina.

Cascini, por su parte, fue menos mediático en su paso por el Consejo. Acompañó al plantel tanto en Boca Predio como en los partidos de local y de visitante. Siempre formó parte de la delegación, como una especie de "jefe de equipo". Entre sus pocas gestiones conocidas, la llegada de Ayrton Costa se dio a través de Cascini.