Cómo es el plan de Rolando Figueroa para combatir el déficit habitacional

El gobernador anunció que se destinarán más de 269 millones de dólares para construir viviendas en la provincia. El acceso será a través del Ruprovi.

La demanda habitacional en la provincia es una de las preocupaciones recurrentes entre los neuquinos. En un contexto de crecimiento poblacional, el gobernador Rolando Figueroa presentó el Plan Provincial para la Vivienda, que se financiará a través de un fondo especial.

El acto de presentación se llevó a cabo este viernes en el centro de convenciones Domuyo y contó con la presencia del gobernador, Rolando Figueroa ; el ministro de economía, Guillermo Koenig y el presidente del IPVU, Pablo Dietrich . También estuvo presente el intendente de Neuquén, Mariano Gaido junto a mandatarios de otras localidades y demás funcionarios provinciales.

El Plan Provincial para la Vivienda , tiene como principal objetivo garantizar el acceso a una vivienda digna en todos los rincones de la provincia. Bajo el lema "Construyendo presente, asegurado futuro", el proyecto consta de 10.625 soluciones habitacionales y una inversión que supera los 269 millones de dolares.

Plan Familiar para la vivienda- Figueroa (10) Maria Isabel sanchez

En el marco del plan de regionalización, la iniciativa está adaptada a las necesidades específicas de cada región. "No es lo mismo construir en los centros urbanos, que en una localidad rural o en la cordillera. En algunas regiones planteamos viviendas unifamiliares ante la escasez de tierras disponibles", explicó Dietrich, titular del IPVU.

Además, destacó el trabajo conjunto entre el IPVU, ADUS, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Obras Públicas, YPF y COPADE, para poder llevar adelante el proyecto. "Sabemos que miles de neuquinos sueñan con tener un techo propio, acceder a su escritura, vivir en un barrio ordenado y con servicios. La demanda habitacional crece y no podemos esperar", expresó el funcionario.

¿En qué consiste el plan?

El programa contempla diversas de soluciones, no solo para personas en situación de vulnerabilidad social, sino también para jóvenes profesionales y adultos mayores.

Se realizarán 5.236 mensuras y regularizaciones dominiales para poder brindar seguridad jurídica a los vecinos, mientras que 8.128 lotes tendrán los servicios correspondientes. En cuanto a las viviendas, son 742 las que se encuentran en ejecución y se desarrollarán 1.261 nuevas unidades.

Plan Familiar para la vivienda- Figueroa (1) Maria Isabel sanchez

Por otro lado, se construirán siete complejos para adultos mayores en distintos puntos de la provincia. Los mismos estarán ubicados estratégicamente en cada una de las regiones y contarán con atención médica primaria, espacios comunes terapéuticos, de recreación y de esparcimiento.

El primero de los complejos, se comenzó a construir en la ciudad de Neuquén y tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados, 32 residencias y hasta incluye una pileta.

Además, Dietrich aseguró que de las nuevas viviendas, 270 corresponden a casos de alta vulnerabilidad social y el 80% traerá solución a familias integradas por personas con discapacidad.

La idea para financiar las viviendas

El programa habitacional, se financiará a través del fondo neuquino para la vivienda, que está conformado por recursos de los estados provincial, nacional, sumado a organismos multilaterales y capitales privados.

Plan Familiar para la vivienda- Figueroa (3) Maria Isabel sanchez

Además, como parte del plan de recupero aprobado por los legisladores, por cada peso que los deudores salden, la Provincia aportará al fondo la misma cantidad. De esa manera, se busca que los fueron beneficiados con la adjudicación de una propiedad, se pongan al día y retroalimenten el fondo para construir más viviendas.

El ministro de Economía, apeló a la empatía de los morosos y aseguró que "si se recupera más dinero, se van a poder hacer más casas porque ese dinero se va a duplicar con el aporte que va a poner la provincia. Si la gente es solidaria en el pago de su casa se van a poder construir más para otra gente que hoy en día no puede acceder".

Por su parte, el gobernador aseguró que el proyecto se puede financiar gracias a la presencia del Estado y apuntó contra los deudores. "El Estado provincial ha entregado cerca de 60.000 casas, menos de 3.000 personas han pagado totalmente su casa, cerca de 10.000 están pagando aunque sea una partecita y casi 50.000 personas no han pagado un centavo, no hay sistema que ande", indicó.

Plan Familiar para la vivienda- Figueroa (5) Maria Isabel sanchez

Además, aseguró que a partir del primero de enero comenzarán a cobrar las deudas y advirtió también que publicarán el listado de morosos.

En cuanto a la cantidad de neuquinos que requieren una vivienda, Figueroa explicó que la única forma de hacer un seguimiento, es mediante el Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (R.U.Pro.Vi), y recordó que aquellos que no estén anotados, no serán considerados para otorgarles una casa. Actualmente, el registro, cuenta con alrededor de 21.000 inscriptos, de los cuales 200 son casos de emergencia.