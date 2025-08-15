Atención Boca: el club europeo que va a la carga por Kevin Zenón

Diego Monroig informó que las próximas horas serán claves para el futuro de la carrera del mediocampista correntino.

El Olympiacos de Grecia volvería a la carga y podría ofertar nuevamente por el correntino Kevin Zenón , futbolista de Boca Juniors que tendría las horas contadas en el club. Recordemos que el mediocampista llegó al club en 2024, empezó con buenas actuaciones durante el ciclo de Diego Martínez pero luego empezó a bajar su rendimiento.

Relegado en la consideración de Miguel Ángel Russo, el volante correntino de 24 años estaría cerca de dar el salto al fútbol europeo, como informó el periodista Diego Monroig: "Pueden ser horas claves y días definitorios. Tengo entendido que Olympiacos volverá a la carga, si es que no comenzaron a hablar en las últimas horas, para llevarse definitivamente a Kevin Zenón. Hoy puede ser un día clave".

"En el último partido (el empate contra Racing) concentró, pero ayer Russo no lo hizo formar parte de los equipos. El hecho de que ayer no haya estado en la práctica de fútbol va de la mano de esta posibilidad que puede concretarse, con una intención o un aviso del equipo griego", añadió el cronista, en vísperas del duelo frente a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2025.

image

Monroig añadió que la primera oferta de Olympiacos, dirigido por el español José Luis Mendilibar, fue de 7 millones de euros por el 80% del pase, rechazada por el Xeneize, que tiene el 70% de la ficha (el porcentaje restante es de Unión de Santa Fe). "En Boca están esperando una mejor oferta, y actualmente se está puliendo una cuestión de impuestos", señaló el periodista.

Sin haber formado parte de los dos equipos que paró Russo en la práctica, Zenón, que llegó a Boca a comienzos de 2024 y disputó 72 partidos vestido de azul y oro, con 10 goles y 7 asistencias, podría finalizar su etapa en el club.

La sorpresiva decisión que tomó Boca con los jugadores borrados por Russo

Los defensores Marcelo Saracchi y Cristian Lema permanecerán en Boca hasta diciembre de 2025, tras no concretarse su salida con la institución ni recibir propuestas de otros clubes. Tanto Saracchi como Lema cumplirán sus contratos hasta el final del año y quedarán en libertad de acción a partir de 2026 para definir su futuro.

image

A diferencia de Marcos Rojo, quien ya debutó con Racing tras desvincularse del club, Saracchi y Lema no lograron acordar su salida. El lateral uruguayo estuvo cerca de incorporarse a Independiente, pero las negociaciones entre las instituciones se estancaron y el club de Avellaneda optó por otros refuerzos: Facundo Zabala y Milton Valenzuela.

Por su parte, Lema intentó rescindir su vínculo tras quedar marginado del plantel. Presentó una propuesta formal, que fue rechazada por la dirigencia. Boca respondió con una contraoferta, también sin éxito.

Con este escenario, ambos jugadores continuarán entrenando de manera diferenciada y en horarios alternativos al grupo principal, decisión tomada por el cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo y avalada por la dirigencia de Boca. Recordemos que una de los argumentos desde la dirigencia del Xeneize para este tipo de decisiones es que no quieren reforzar a equipos que sean competencia directa.