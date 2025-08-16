Además de Lema y Saracchi: Russo marginó a otro jugador en Boca

El entrenador del Xeneize, en medio de la mala racha que atraviesa el equipo, decidió dejar en Buenos Aires a un jugador que supo ser clave.

Mientras Miguel Ángel Russo prepara el viaje a Mendoza para el próximo compromiso de Boca, el nombre de Sergio “Chiquito” Romero vuelve a estar en el centro de la escena. Esta vez, no por una actuación bajo los tres palos, sino por su reiterada ausencia en la convocatoria y un panorama que lo aleja cada vez más del primer equipo.

Aunque el entrenador todavía no confirmó el once inicial, sí se conoció que planea llevar a todos los jugadores , incluso a los lesionados. Sin embargo, Romero será uno de los pocos que no viaje a Mendoza , junto a los otros marginados del plantel como Cristian Lema y Marcelo Saracchi . La ausencia no es casual: desde que arrancó el Torneo Clausura no volvió a ser citado y su situación se volvió insostenible.

Romero, de 37 años, llegó libre a Boca en 2022 tras un paso con poca continuidad por el Venezia de Italia. Se recuperó de una lesión con un tratamiento especial y se ganó el puesto tras la salida de Agustín Rossi , destacándose especialmente en las tandas de penales durante 2023. Su nivel en los mano a mano lo posicionó como figura clave en varias series de Copa Argentina y Copa Libertadores.

Pero 2024 marcó un antes y un después: los altibajos en el rendimiento, algunas molestias físicas y, sobre todo, un episodio bisagra—una pelea con un hincha durante un Superclásico en La Bombonera—lo hicieron caer en la consideración del cuerpo técnico. La dirigencia lo sancionó y, con Fernando Gago al mando, Leandro Brey comenzó a ganar terreno.

Chiquito.jpg Chiquito Romero

A fin de ese año, Romero se sometió a una cirugía en la rodilla, lo que lo dejó fuera de actividad durante todo el primer semestre de 2025. Aunque integró la delegación que fue al Mundial de Clubes, no volvió a tener minutos. El club, previendo el final de su ciclo, contrató a Agustín Marchesín, quien hoy no solo es titular sino también referente dentro del vestuario.

En este mercado de pases, Romero tuvo la posibilidad de emigrar a Newell’s, pero finalmente la transferencia no se concretó. Con contrato vigente hasta diciembre de 2025, optó por quedarse a cumplirlo. No obstante, su rol actual está claramente limitado a lo administrativo: fuera del grupo, sin lugar en el banco y sin ser tenido en cuenta, su salida parece cuestión de tiempo.

Boca enfrenta a Independiente Rivadavia

Boca Juniors visitará a Independiente de Rivadavia en un partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Malvinas Argentinas (Mendoza), desde las 20:30hs. El duelo contará con el arbitraje encabezado por Pablo Dóvalo, quien estará secundado desde el VAR por José Carreras. La transmisión estará a cargo de la señal deportiva ESPN Premium.

1754776867656-boca (1)

El elenco de La Ribera llega a este compromiso después de un duro empate 1-1 frente a Racing Club de Avellaneda. En aquella tarde, el centro delantero Milton Giménez concretó el empate en los últimos minutos y rescató un punto de oro.

El “Xeneize” comandado por el director técnico Miguel Russo realizará un importante esfuerzo para llevarse los tres puntos en su viaje a Mendoza. El triunfo enfriaría la dura situación que atraviesa el equipo en el Clausura, en donde se encuentra en el puesto 14 de su grupo, con tan solo 3 unidades.