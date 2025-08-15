Panamericanos Junior: la neuquina Abril Garzón y un saldo positivo en la competencia

La ciclista oriunda de Neuquén obtuvo el quinto puesto en una nueva prueba luego de haber salido cuarta en la última.

La ciclista neuquina Abril Garzón , luego de conseguir el cuarto puesto en la prueba de ciclismo en equipo de los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en Asunción, volvió a competir en la modalidad Madison este viernes, en pareja con Ludmila , y finalizó en la quinta posición tras una ajustada definición.

A pesar de su juventud, Garzón demuestra un notable potencial deportivo y una proyección que la perfila como una de las promesas del ciclismo nacional . En los últimos días, además, supo sobreponerse a una difícil situación familiar, afrontándola con madurez y fortaleza.

“Hoy tocó correr la Madison, una prueba que se corre de a dos y se van haciendo relevos con la compañera. Es una prueba que no preparamos e hicimos cambios antes de largar, así que las sensaciones mías son las mejores y es cuestión de prepararnos para el próximo objetivo”, comentó la neuquina.

Sobre su experiencia en la competencia, agregó: “La verdad que la estadía bien, tenemos un grupo humano muy lindo que nos conocemos hace mucho”. Garzón adelantó que regresará a Neuquén “un par de días después de estos juegos” para continuar con su preparación de cara a nuevos desafíos.

En el comienzo de los Panamericanos Junior, Manu Turone le dio la primera medalla a Neuquén obteniendo la de Plata y al día siguiente Esteban Silva obtuvo la de Bronce en tiro con arco en la especialidad de recurvo individual.

Abril Garzón y Esteban Silva, este año además, fueron los ganadores del concurso Alentando el Deporte, promovido por la secretaría de Deportes de la provincia en conjunto con Vista Energy y Fundación Laureus, en una iniciativa que premia la formación de valores a través del deporte.

Cómo siguen los deportistas de Neuquén

Luego de dos medallas y un cuarto puesto, la expectativa por lo que puedan hacer los neuquinos que quedan en competencia se mantiene. El cutralquense Fausto Inostroza en dupla con el misionero Marcos González, tendrá su estreno el lunes 18 a las 10 en el estadio Pynandi.

Por su parte, el levantador de peso olímpico, Benjamín Turner, quien el año pasado fue campeón Panamericano Sub-17 en el certamen que se realizó en Guayaquil (Ecuador), estará participando en la categoría 79 kilos. La competencia se desarrollará en el predio de la secretaría Nacional de Deportes el jueves 21 desde las 12.

La última deportista en salir a pista será la zapalina Giuliana Baigorria, quien competirá en el lanzamiento del martillo, el viernes 22 a las 17 en el estadio de atletismo del Parque Olímpico Paraguayo.