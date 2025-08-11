Con participación de deportistas neuquinos, ya se disputan los Juegos Panamericanos Junior en Asunción

El evento reúne a los mejores deportistas del continente menores de 23 años en las distintas disciplinas involucradas.

Por segunda vez en la historia se realizan los Juegos Panamericanos Junior . El multitudinario evento comenzó el sábado, tiene lugar en Asunción y cuenta con la presencia de cinco deportistas neuquinos y una representante de Cipolletti.

Los primeros en competir fueron Esteban Silva (foto) en arquería recurvo tanto individual como en equipo y Manuel Turone en el BMX. Ambos comenzaron sus participaciones con interesantes desempeños que les permitieron avanzar y mantienen expectativas de quedarse con alguna medalla en las próximas horas.

Además, la zapalina Giuliana Baigorria competirá en lanzamiento de martillo, mientras que Diego Turner lo hará en levantamiento de pesas y Fausto Inostroza forma parte del equipo de vóley playa.

Por su parte, la jugadora de Marabunta, Candela Juan, integra la selección femenina de rugby seven.

Las medallas de la delegación argentina

La delegación argentina está compuesta por 338 atletas (172 varones y 166 mujeres) y busca mejorar el sexto puesto de Cali 2021, donde se hizo el Panamericano Junior por primera vez.

Agostina Hein, nadadora de 17 años, que este lunes logró el primer puesto en la final de 400m estilo libre femenino con un tiempo de 4:06.96 (récord panamericano junior) y consiguió la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Las otras medallas hasta ahora: