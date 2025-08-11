El escandaloso detalle en la contratación de Marcos Rojo en Racing

En las últimas horas se confirmó un dato clave en la llegada del ex Boca a la Academia.

Racing sumó en los últimos días a Marcos Rojo para este segundo semestre del año en el que la Academia disputará la fase eliminatoria de la Libertadores. Sin embargo, será un refuerzo a medias ya que por cuestiones contractuales y reglamentarias de la AFA, el ex Boca no podrá disputar los torneos locales y quedará disponible sólo para el plano internacional.

A raíz de su inscripción fuera del plazo límite, el zaguero central no podrá disputar el Torneo Clausura: sólo está habilitado para disputar la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

La dirigencia de Racing es cada vez menos optimista de torcer la historia tras el insólito error y, salvo una inusual excepción por parte de AFA para habilitarlo, no podrá jugar el campeonato local.

image

El problema se originó a raíz de que el futbolista rescindió su contrato con el "Xeneize" luego del 24 de julio, día que cerró la venta para las transferencias. El artículo 19.2.4 marca como condición obligatoria que el jugador inscripto como libre se haya desvinculado de su anterior club previo a esa fecha: caso contrario no podrá disputar el certamen local.

A raíz de esto, en lo que resta del semestre Rojo solo podrá disputar 10 partidos siempre y cuándo Racing llegue a las finales de la Copa Libertadores y de Copa Argentina.

Los números de Marcos Rojo en Boca

Luego de 4 años en Boca, Marcos Rojo finalizó su vinculo con la institución en medio de un fuerte conflicto con el cuerpo técnico que encabeza Miguel Ángel Russo. Una vez arreglada su llegada a Racing, muchos hinchas de la Academia no quedaron conformes con la contratación del defensa.

image

Con la camiseta de Boca, Rojo disputó 118 partidos en los que anotó 9 goles, colaboró para lograr 34 vallas invictas, fue expulsado en 4 oportunidades y según estadísticas oficiales nunca cometió un error que condujera al gol rival. Además, registró 141 intercepciones y 256 duelos aéreos ganados. Por último, ganó tres títulos (Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2021 y Liga Profesional 2022).

Pero los números que preocupan a los hinchas de Racing son los siguientes: Rojo en el Xeneize se ausentó 103 partidos por lesión, 10 por suspensiones, en 28 fue preservado lo que da un total de 141 partidos perdidos de 259 posibles. Para cerrar, el defensor solo completó 75 juegos de los 118 que disputó durante su etapa en Boca.